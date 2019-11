Los juristas Souto Prieto y Otero Lastres, galardonados con los premios 'Iurisgama' y 'Montero Ríos' en el Senado

La Asociación de Juristas Gallegos ha galardonado, en su décimo octava edición, a los juristas Jesús Souto Prieto y José Manuel Otero Lastres con los premios 'Iurisgama' y 'Montero Ríos', respectivamente, en un acto en el Senado que ha estado regido por el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

El evento ha sido inaugurado la vicepresidenta de la Cámara Alta, Cristina Narbona, que ha resaltado que el Senado es la "casa de las comunidades autónomas" porque su "naturaleza es territorial" y está "siempre abierta" a todas ellas, a pesar de que aún no se ha constituido un Gobierno en España.

Por ello, Narbona ha señalado que "ojalá" el nuevo Ejecutivo "esté a punto de comenzar la nueva legislatura" con senadores y diputados que puedan "contribuir al bien común y al funcionamiento completo de las instituciones". "Necesitamos para ello que haya un Gobierno que nos haga desarrollar a cada uno la tarea que nos corresponde, mientras tanto esta casa está abierta", ha puntualizado.

A renglón seguido, el secretario de la Asociación de Juristas Gallegos, Jesús Gómez Montero, ha agradecido la acogida por parte del Senado, "como ha hecho durante todos los años" en los que se han otorgado los premios. En esta ocasión, y según ha explicado, los galardonados han obtenido el reconocimiento por "unanimidad" de la junta de la asociación con el que quiere "resaltar" la trayectoria profesional de ambos.

Gómez Montero ha destacado así que el premio a Souto Prieto es para realzar su "brillante" carrera como jurista que le ha concedido un "prestigio relevante en el mundo jurídico". En el caso de Otero Lastres, ha indicado que se merece el galardón también por su "exitosa carrera" además de su "aportación doctrinal reflejada en varios libros y publicaciones que son referentes en España, Europa e Iberoamérica".

SOUTO PRIETO RECIBE EL PREMIO 'IURISGAMA'

Después de que González Rivas le haya hecho entrega del premio 'Iurisgama', Souto Prieto lo ha recibido con "orgullo", pero también "con la humildad que le corresponde" porque dicho galardón es gracias a todas las personas a las que es "deudor" por su carrera.

"El trabajo de toda una vida no se puede concebir sin pensar en las personas a las que somos deudores, las que nos han dejado su caudal de conocimiento, como mi familia, mis maestros, mis amigos y mis compañeros de trabajo. Así paree más asequible el honor que me dispensáis", ha asegurado Souto Prieto en su intervención.

El jurista ha insistido en que él sólo es el "abanderado" que recoge el premio, por lo que no se considera "propietario exclusivo" del mismo, sino más bien "copropietario" junto con todas las personas que le han ayudado a lo largo de su trayectoria profesional.

Por su parte, el presidente emérito del Tribunal Supremo, Ramón Trillo Torres, que ha sido el encargado de la presentación de Souto Prieto, ha destacado el "constante ascenso, profesionalidad y entrega" del jurista que "merece" el galardón por haber trabajado en un oficio "que recibe en nombre de la Justicia".

"Es un hombre al que la ciudadanía ha encomendado la tarea casi santa de dar a cada uno lo que es suya con la aplicación de las normas", ha añadido Trillo para después realzar la "constante y profunda preocupación" de Prieto por el sistema judicial a lo largo de toda su carrera.

Trillo también le ha agradecido su "amor y servicio" a Galicia y a España y su "ejemplar desempeño en el oficio" de juez que lleva "el nombre, en verdad, de Justicia".

OTERO LASTRES ES GALARDONADO CON 'MONTERO RÍOS'

Otero Lastres ha sido el segundo galardonado este jueves y ha recibido el premio 'Montero Ríos' por su carrera en la abogacía y en la docencia, aunque ha admitido que no sabe si definirse como "abogado profesor o como profesor abogado" puesto que sus primeros pasos fueron en la docencia y los últimos como abogado.

"No sabría responder fácil, para mí soy más profesor que abogado, pero es posible que quienes me conozcan digan que soy abogado profesor. Pero faltaría a la verdad si no confesara que cuando tomé la decisión de compatibilizar ambas, me invadió un sentimiento de culpa porque consideraba infidelidad a la Universidad. Hoy afirmo que en los años en los que llevo en la abogacía, también se ha beneficiado la Universidad", ha explicado.

Por ello, ha recogido el galardón con "triunfo" y con "humildad" al recordar las palabras de un autor anónimo que decía que "cuando se sube un escalón de triunfo no hay que olvidar subir dos de humildad". "Pienso que no tendría alma noble si no agradeciera de todo corazón el premio y tendré muy presente que subo este peldaño de triunfo y que por tanto tengo que ascender otros dos de humildad", ha señalado Otero Lastres.

Previamente, en su presentación, el presidente de Iurisgama, Carlos Lema Devesa, ha asegurado, "sin temor a la exageración", que Otero Lastres es un "auténtico maestro" de la jurisdicción porque además de haber sido "un buen profesor, ha innovado en su disciplina y ha trasmitido la ilusión de enseñar".

Para ello, ha recalcado su "extraordinaria labor consagrada" en el derecho mercantil y su "multitud" de publicaciones que han visto la luz "en revistas españolas y extranjeras".

Lema Devesa también ha destacado su vertiente literaria al recordar que es un escritor de cuatro obras en las que demuestra "imaginación para crear situaciones y talento", pero "sobre todo demuestra que sabe narrar".