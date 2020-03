Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El coronavirus cuesta ya a la Bolsa española 110.000 millones"; "Movilización estudiantil antes del 8-M"; "PSOE y Podemos sereúnen para recomponer la unidad"; "Los menores inmigrantes tendrán másfácil trabajar a los 16 años"; "Más de 60 personas se contagiaron a lavez en un funeral en Vitoria"; "Madrid cierra sus 213 centros de mayores para evitar contagios".

EL MUNDO: "Alberto Núñez Feijóo: "Si los votantes de Vox no me votan no seré presidente de la Xunta""; "Once historias de éxito con 'a' de mujer"; "El PSOE y Podemos se reúnen por sorpresa ante la sucesión dedesencuentros"; "El Gobierno redacta un plan para mayores tras seis fallecimientos"; "Crisis de refugiados: "¡Parad, vais a hundir la barcay vamos con bebés!""; "Ex senadora colombiana vincula a Zapatero con las minas de oro de Maduro"; "Piden 32 años de cárcel a Ana Duato y 27 a Imanol Arias por fraude fiscal en 'Cuéntame'"

LA VANGUARDIA: "Cierre de centros de jubilados en Madrid por el avance del virus. Una mujer de 87 años es la primera fallecida en Catalunya, donde hay un centenar de sanitarios en cuarentena"; "El hombre que da la cara. Fernando Simón se convierte en la imagen del sistema de salud"; "Crisis migratoria en Lesbos. Una bomba sanitaria a punto de explotar"; "PSOE y UP cierran filas y tratan de salvar el 8-Mde su pugna política"; "Valls se reconcilia con Macron e insinúa un posible retorno a la política francesa".

ABC: "Miedo a otro asalto nacionalista a la Justicia. Los magistrados alertan del peligro de que el Gobierno ceda ante el independentismo y resucite los consejos territoriales para debilitar al CGPJ".

EL PERIÓDICO: "La UE prevé que el virus repunte en semanas. Una mujer de 87 años, primera muerta en Catalunya y octava en España por el covid-19"; "Iglesias a prueba de contagios"; "Alerta por el acoso machista en organizaciones juveniles de izquierdas"; "Los aliados de Sánchez avalan agilizar las cuentas del 2021".

EL CORREO: "Todas las junteras de Bizkaia"; "La epidemia sacude a Euskadi que extrema la alerta en residencias y centros de mayores"; "Cuando la suerte nos acompaña. Ha sido increíble el paseo por el alambre que ha llevado al Athletic hasta Sevilla"; "Dos recién casadosvizcaínos mueren al incendiarse su churrería ambulante en Azkoitia".

LA RAZÓN: "Madrid se adelanta a Sanidad y cierra los centros de ociopara mayores. España pasa de tres a ocho muertos en 24 horas y la UE prevé un repunte"; "La guerra Calvo-Montero ante el 8-M: "Es la niña de Igualdad". Casado se desmarca de los barones y apoya a Cayetana Álvarez de Toledo".