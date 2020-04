Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El mazazo de la crisis: 900.000 empleos destruidos en 14 días"; "Despedir a los muertos en soledad"; "Leganés: historia de un colapso"; "El Eurogrupo plantea a España e Italia usar el fondo de rescate sin condiciones"; "España supera los 10.000 muertos,el20% de las víctimas mundiales"; "Torra rectifica y recurre al Ejército para desinfectar residencias"; "El Gobierno prevé que no haya más clases este curso en la universidad".

EL MUNDO: "El estado de alarma destruye 900.000 empleos en 14 días"; "Hospital de campaña a gusto de la consejera. La Generalitat boicoteó la ayuda del Ejército en 41 municipios catalanes. 1.164 ancianos murieron en los últimos cinco días de marzo en residencias de Madrid"; "W. Hoekstra, ministro de Finanzas holandés: "Hay que admitir que no lo hemos hecho bien, es culpa nuestra""; "John de Zulueta, Círculo de Empresarios: "Se están perdiendo vidas por la ineptitud del Gobierno""; "La oposición carga contra Illa por no hacer caso a la OMS"; "El 75% de los respiradores prometidos por Sanidad no tiene licencia para utilizarse".

LA VANGUARDIA: "El virus arrasa 900.000 puestos de trabajo en dos semanas negras"; "Uno de cada cuatro muertos por el virus vivía en una residencia"; "España supera el listón de los 10.000 muertos"; "Las cárceles obedecen al TS y rechazan que los presos del 1-O se confinen en casa".

ABC: "834.000 empleos arrasados en solo 14 días de crisis. El número de parados supera los 3,5 millones por primera vez en tres años y el sector turístico alerta de pérdidas de hasta 90.000 millones".

EL PERIÓDICO: "Paro desbocado. La crisis del virus ha destruido 900.000 puesto de trabajo desde el estado de emergencia. Sánchez plantea otros Pactos de la Moncloa; "Torra rectifica y acepta la ayuda del Ejército tras ponerle trabas"; "España pasa ya de 10.000 muertos, el 20% de todo el mundo"; "Educació dicta en plena crisis la subida del menú escolar"; "La UE descarta los 'coronabonos' y fía la terapia al presupuesto".

EL CORREO: "El virus deja más de 10.000 muertos y destruye 900.000 empleos en un mes"; "Urkullu defiende su "anticipación" y la oposición le afea su "inacción""; "Más de 40 mayores han fallecido en las residencias vizcaínas".

LA RAZÓN: "Sánchez hiberna a casi tres millones de parados"; "La consigna de Sanidad: ""Comprar material barato""; "Hay esperanza: 26.743 dados de alta por coronavirus"; "Una vacuna neutraliza por primera vez el Covid-19 en ratones"; "El Congreso pone coto a las dietas de los diputados tras la denuncia de La Razón".