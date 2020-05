Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Residencias de mayores: más beneficios, menos calidad"; "Delphine de Vigan: La historia familiar nos arrastra"; "El futuro después de la pandemia"; "El Constitucional, dividido al debatir el derecho de manifestación en la crisis"; "Teresa Ribera: En España está costando entender que es importante responder unidos"; "Los usuarios del transporte público deberán llevar mascarilla"; "Sánchez anuncia 16.000 millones para las autonomías"; "El Papa, al rescate de Conte".

EL MUNDO: "Autocrítica en el PSOE: Pedro actúa de forma unilateral"; "Me siento libre, libre"; "Juanma Moreno: Hay que ir poniendo fin al estado de alarma"; "Entrevista a Ferrán Adriá"; "Santa Margarita: Me parece absurdo que me llamen la sustituta"; "El médico octogenario que venció al coronavirus"; "Los futbolistas 'sin papeles' antes de acabar La Liga".

LA VANGUARDIA: "Las calles se llenan desde el amanecer"; "Sánchez ofreec a las autonomías cogobernar el desconfinamiento"; "Yolanda Díaz: No queremos que una empresa con ERTE reparta dividendos": "Fukuyama: La pandemia puede castigar a los líderes populistas ineptos": "Mascarilla obligatoria en metro, bus y tren a partir de mañana"; "Riesgo de colapso del tráfico en Barcelona"; "Las largas melenas de la cuarentena"; "El significado de la paz, según Paulo Coelho".

ABC: "La crisis aúpa a Almeida, que rozaría la mayoría absoluta en la capital"; "El alcalde de Madrid encabeza la lista de los políticos que más han mejorado su imagen durante el estado de alarma, seguido de Díaz Ayuso y Margarira Robles".

LA RAZÓN: "Desfase 0"; "Miles de 'deportistas' se echaron a la calle saltándose el protocolo"; "El 94% reclama un gran pacto de Estado"; "Reuniones de diez personas en casa a partir del día 11"; "Sanidad pagó 5,2 millones por hisopos a una empresa 'fake'";