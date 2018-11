Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

-- EL PAÍS: "El 82% de los españoles prevé otra crisis antes de cinco años"; El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz: "Subir el salario mínimo no daña el empleo"; "De la lucha de clases a la lucha de generaciones"; Albert Rivera: "Pedro Sánchez ha quemado los puentes con Ciudadanos"; "El regreso del nacionalismo a Europa marca la celebración del armisticio"; "Tensa reunión entre Trump y Macron por la defensa europea"; "La Iglesia se niega a revisar los casos de abusos del pasado".

-- LA RAZÓN: "La guerra ha terminado?, EE.UU. y Europa conmemoran divididos el centenario del fin de la Gran Guerra hoy en París. Los expertos alertan sobre el resurgir de los fantasmas que llevaron al desastre"; Javier Maroto: "Casado y yo conocimos a Bárcenas por televisión"; "Los barones del PSOE marcan distancias con Sánchez".

-- ABC: Nadia Calviño: "No es bueno mezclar el Presupuesto con cosas que no tienen nada que ver". "Afirma que no hay relación entre las cuentas públicas y la decisión de la Abogacía del Estado de no atribuir un delito de rebelión a los políticos secesionistas presos". "La idea del Gobierno es presentar los Presupuestos en diciembre". "Es peligroso privar a las autonomías del impuesto de las hipotecas".

-- EL CORREO: "Expertos juristas piden cambios a fondo en la Justicia para lavar su imagen"; "El fuego mantiene a California en jaque"; !Qué crueldad!: Un Athletic muy mejorado mereció ganar al Atlético pero regresa con una derrota injusta y un vestuario hundido anímicamente".

-- LA VANGUARDIA: "El PSOE ganaría pero sin una mayoría de izquierdas"; "En caso de elecciones, socialistas y Podemos sumarían 157 diputados frente a los 167 de Casado y Rivera"; "Los nacionalistas catalanes y vascos mantendrían la llave de las mayorías en el Congreso"; "Macron apacigua a Trump sobre el gasto militar".