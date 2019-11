Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "PSOE y ERC hallan "puntos de encuentro" y deciden seguir negociando. La unanimidad sobre el 'procés' se rompe en el Constitucional"; "Una casa a 30.000 kilómetros de la Tierra. Europa participa en la construcción de una estación orbital lunar"; "Charles Michel, presidente del Consejo Europeo: "Este presupuesto europeo será el más difícil en décadas por el Brexit""; ""La mayoría de los cooperantes seguimos en el Sáhara""; "Madrid Central reduce la contaminación un 20% en el primer año".

EL MUNDO: "La división en el TC allana la vía del 'procés' en Estrasburgo. Torra recomienda un escritor que pide mártires por el nacionalismo"; "El PSOE ensalza los "puntos de encuentro" y ERC sigue en el 'no'. De la 'moleskine' del 1-0 a negociar con el Gobierno. José Maria Jové, imputado como dueño de la 'moleskine' que marcaba la hoja de ruta del procés', fue uno de los representantes de ERC en la primera toma de contacto con el PSOE para la investidura"; "Macron pide reorientar la OTAN hacia la lucha contra el terrorismo"; "La Eurocámara presiona a Cuba para que libere al preso político Ferrer"; "De Venezuela a Menorca, los dos crímenes del asesino del 'jacuzzi'"; "Robert Moreno: "Si yo no hubiera seguido Luis Enrique no sería hoy seleccionador".

LA VANGUARDIA: "Barcelona se ilumina para recibir la Navidad"; "PSOE y ERC exploran la vía del diálogo de partidos e instituciones. Los republicanos mantienen el no a Sánchez pero se emplazan a abordar el "conflicto político""; "Junqueras divide al TC antes de ir al Tribunal de Derechos Humanos"; "Cuánto cobra el vecino, o el día nacional de la envidia"; "Europa se une a la NASA para ir a la Luna".

ABC: "ERC presiona para que los golpistas no tengan que pagar multas. El PSOE traslada al Tribunal de Cuentas que una condena millonaria a Puigdemont, Junqueras y otros 27 acusados por la consulta ilegal del 1-0 haría peligrar el apoyo independentista a la investidura de Sánchez. "'Palabra' de Sánchez: "No quiero que descanse la estabilidad ni la gobernabilidad de este país en manos de las fuerzas independentistas".

EL PERIÓDICO: "PSOE y ERC, diálogo político e institucional. Torra flirtea con la idea de que haya "mártires""; "Calles radiantes. Vía Laietana, Universitat y Urquinaona estrenan luces navideñas"; "El TC se divide al avalar la prisión de Junqueras"; "Clamor patronal en el Mediterráneo por el corredor ferroviario"; "La Cámara europea declara la emergencia climática"; "Dembelé. En busca del misterio de las lesiones del delantero".

EL CORREO: "El PSOE mantiene viva la negociación con ERC tras admitir un "conflicto político" en Cataluña"; "La soledad de Mercedes era real. La mujer que "da vida" a la estatua instalada en El Arenal por la campaña sobre los mayores que viven solos tiene 88 años y confiesa que "hay días que no hablo con nadie""; "PNV y Bildu pactan a favor del derecho a decidir en plena tormenta territorial".

LA RAZÓN: "Sánchez entrega a ERC la "estabilidad" de España. El PNV presiona con el "derecho a decidir" en el País Vasco... mientras los socialistas votan con Bildu excarcelar a los etarras"; "Teresa Ribera, ministra en funciones para la Transición Ecológica: "El cierre programado de las centrales nucleares depende de muchos factores""; "El TC se divide y da una baza a Junqueras en Estrasburgo"; "El PSOE quiere sentar a Abascal en el sitio de Rivera en el Congreso"; "Guerra en la selección. Moreno responde: "Si no hubiera seguido yo, Luis no sería seleccionador"".