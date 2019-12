Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "España sufre el ciberespionaje de Rusia, Irán, China y Corea. Los expertos del CNI identifican a los países que están detrás de los ataques informáticos más graves"; "Mayoría abrumadora de Johnson, según los sondeos"; "La violación que Elena Poniatowska calló 65 años"; "ERC pidió a Sánchez que llame a Torra como gesto de distensión"; "Al Gore, exvicepresidente de EE.UU.: "Europa debería ser más atrevida contra la crisis climática"".

EL MUNDO: "Torra exige a Sánchez un trato exclusivo de igual a igual"; "Johnson se juega el Brexit en las urnas"; "Cargos de Podemos idearon tretas para inflar sus sueldos"; "El Banco de España dio acceso a Deloitte al correo de un testigo clave de Bankia"; ""Se cruzó de brazos y no supo cómo reaccionar, quedándose paralizada". 38 años de cárcel por agresión sexual a una menor para los tres ex futbolistas de la Arandina. Cuatro detenidos por 3 violaciones en Manresa"; "Ex dirigentes de PP, PSOE y Cs crean un 'think tank' para buscar pactos de Estado"; "Lagarde insufla optimismo en su estreno al frente del BCE al dar por superado lo peor del frenazo".

LA VANGUARDIA: "Boris Johnson acaricia la mayoría absoluta según los sondeos"; "Treinta años perdidos en el Besós. El desastre ambiental causado por el incendio del miércoles en una empresa de disolventes de Montornès tardará años en repararse"; "La Fiscalía cambia de criterio y facilita la libertad de los CDR"; "¿Cuándo un pesebre deja de ser un belén?"; "Una T-Familiar para corregir la pérdida de la T-10".

ABC: "Sentencia "antimanadas". La doctrina del Supremo tras el caso de Pamplona condiciona el fallo de la Audiencia de Burgos, que impone penas de 38 años de prisión a cada uno de los tres exjugadores de la Arandina por la agresión sexual en grupo a una menor".

EL PERIÓDICO: "El Besós retrocede dos décadas por el vertido. El escape tóxico tras el incendio arrasa la fauna que había repoblado el río"; "Las urnas dan manos libres a Johnson para el 'brexit', según los sondeos"; "La ATM rectifica y crea una tarjeta de uso familiar"; "38 años para cada uno de los tres futbolistas que violaron a una menor"; "Sánchez recuerda a Torra que sin Gobierno no habrá inversiones".

EL CORREO: "Abrumadora victoria de Johnson según los sondeos. El Partido Conservador conseguiría su mejor resultado desde 1987 y tendría vía libre para encarar el Brexit"; "Iberdrola acusa a Siemens de ocultar información al consejo de la vasca Gamesa"; "5.000 pensionistas rodean la Cámara vasca"; "El vertido al bloqueo obliga al PSOE a oficializar la relación con Bildu".

LA RAZÓN: "Entrevista con Oriol Junqueras en la cárcel: "Si no hay mesa de negociación entre gobiernos, votaremos 'no'". "Los que somos independentistas de toda la vida, no cejaremos en el empeño. No me arrepiento de nada. Siempre defenderemos el referéndum y la autodeterminación""; "La hora decisiva del Brexit. El nuevo Parlamento salido de las urnas tiene que ratificar el divorcio de Europa, previsto para el 31 de enero"; "Condenados a 38 años de cárcel por agresión sexual los ex jugadores del Arandina"; "Un "ejército" de 700 mossos en las gradas del Camp Nou".