Protección Civil y Cruz Roja darán mascarillas en el transporte en Cataluña

Voluntarios de Protección Civil de la Generalitat y de la Cruz Roja repartirán entre mañana y el miércoles las 1,7 millones de mascarillas que el Gobierno ha entregado a Cataluña a los pasajeros de las estaciones de transporte público más concurridas del territorio, ya que este lunes es festivo en Cataluña.

Tal como han informado en rueda de prensa la directora general de Protección Civil, Isabel Ferrer, la subdirectora de Coordinación y Gestión de Emergencias, Imma Solé, y el coordinador de Cruz Roja en Cataluña, Enric Morist, las mascarillas se entregarán exclusivamente a aquellas personas "que no tengan más remedio" que usar el transporte público para ir a trabajar.

Para ello, se desplegarán entre 400 y 500 voluntarios que, acompañados por efectivos policiales y divididos en equipos de entre cuatro y seis, repartirán las mascarillas a los pasajeros que ya hayan validado su billete de transporte en los municipios catalanes de más de 30.000 habitantes.

La entrega comenzará alrededor de las 6.30 horas y se alargará hasta las 12.00 horas pero, si al finalizar todavía queda material por repartir, el miércoles se repetirá la operación.

Los puntos de distribución serán aquellos con mayor afluencia de pasajeros y confluencia de líneas o medios de transporte para aumentar la "eficacia" de esta medida, en el marco de la cual se han asignado 1.264.000 mascarillas a Barcelona, 180.000 a Tarragona, 150.000 a Girona y 100.000 a Lleida.

Tras el anuncio, Ferrer ha denunciado la "improvisación" del Gobierno y ha censurado que desde el pasado miércoles, día 8, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció a los directores de Protección Civil el envío de mascarillas, no han recibido información sobre cómo gestionarlas.

"A pesar de que lo hemos solicitado reiteradas veces, tanto a la Dirección General de Protección Civil como a la Delegación del Gobierno, no hemos recibido ningún procedimiento ni instrucción para el reparto", ha criticado antes de agregar que el plan de reparto se ha diseñado en base a la información de las "redes sociales" y de los tuits del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Ferrer ha subrayado así que la "falta de procedimiento" ha abocado a la Generalitat a "trabajar contrarreloj" y tener que "montar un dispositivo en solo 48 horas".

"Con una situación de emergencia como la que estamos viviendo, una improvisación así hace tensionar todavía más los sistemas", ha recalcado.

Finalmente ha lamentado que el "anuncio confuso" del Ejecutivo haya llevado a mucha gente a pensar que "mañana todo el mundo tendrá mascarilla": "No, no es así. Mañana solo la tendrán quienes no tengan otro remedio que coger el transporte público", ha aclarado.

Ferrer se ha expresado en la misma línea que el conseller de Interior, Miquel Buch, quien el sábado dijo no tener constancia de la decisión del Gobierno de repartir mascarillas en metros y trenes y recriminó la "incertidumbre" que, a su juicio, generaba la actuación del Ejecutivo.