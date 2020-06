25 años sin Publio Cordón:caso cerrado pero con la frustración de no hallarle

Todos los implicados en el secuestro del empresario aragonés Publio Cordón han sido condenados. Se ha hecho justicia, pero aun así, 25 años después de esta acción de los Grapo, el fiscal Marcelo de Azcárraga reconoce su frustración por no haberse localizado el cuerpo para que la familia descanse y pueda pasar página.

Ni el fiscal ni la Guardia Civil han cejado en su empeño de encontrar el cuerpo del empresario, que un 27 de junio de 1995, en torno a las 7.30 horas, fue capturado en Zaragoza por tres terroristas, entre ellos Fernando Silva Sande, mientras hacía deporte cerca de su vivienda.

Publio Cordón fue trasladado a una vivienda de la ciudad francesa de Lyon, donde fue custodiado por otros dos terroristas ya condenados: Antonio Ramón Teijelo y María Victoria Gómez Méndez

En la buhardilla de la casa, recluyeron a Cordón en un armario empotrado. Las muescas de letras y números que el secuestrado efectuó en la jamba del armario sirvieron de prueba para demostrar que la víctima estuvo allí, según los análisis caligráficos.

Cordón intentó escapar, cayó al vacío desde una ventana, quedó malherido y al poco murió sin que, al parecer, fuera socorrido por sus captores.

Sin embargo, Teijelo y Gómez, los últimos "grapo" juzgados por este caso, fueron condenados por secuestro pero no por asesinato, ya que el tribunal entendió que al no haberse encontrado todavía el cadáver, no se podía "inferir jurídicamente" que el empresario aragonés falleció de la forma que las acusaciones relataron.

Ha pasado un cuarto de siglo desde el secuestro, sin que se hayan escatimado medios para esclarecer el caso, incluida la prueba neurológica P-300 a Silva Sande para determinar la verosimilitud de sus recuerdos.

Tampoco se han ahorrado medios para hallar el cadáver, con el uso por parte de la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad francesas de tecnologías sosfisticadas en el rastreo del Mont Ventoux francés, lugar emblemático del Tour de Francia y donde pudo ser enterrado el cuerpo.

Fue una ubicación de ese monte la que Teijelo marcó en un mapa y la que trasladó Silva Sande a los investigadores, pero las diferentes batidas en la zona no han dado resultado.

Que no se haya encontrado el cadáver y que la última sentencia de la Audiencia Nacional no declarara probado que el empresario falleció son las dos "frustraciones" del fiscal De Azcárraga, que sin embargo resalta, en declaraciones a Efe, que todas las personas involucradas directa o indirectamente en el secuestro y la muerte del empresario han sido condenadas.

Las últimas de ellas, Teijelo y Gómez, miembros de la parte del comando que, junto con Silva Sande (que ya había sido condenado), se hicieron cargo de la custodia del secuestrado.

"No hay mas implicaciones", explica el fiscal, quien lamenta una vez más que no se haya podido conseguir el objetivo principal: entregar el cuerpo a la familia.

Reconoce que el caso está cerrado ya judicialmente, aunque deja la puerta abierta a que pueda haber aparecer algún indicio que justifique una investigación policial para localizar el cadáver, pero no tendría una trascendencia judicial.

"Aunque se encontraran vestigios de que Publio Cordón fue asesinado, son hechos ya juzgados y no se podría reabrir el caso", añade De Azcárraga, quien de todos modos se muestra convencido de que los hechos ocurrieron como ya relató Silva Sande. "Todo lo que ha ido diciendo se ha ido corroborando hasta el más mínimo detalle", apostilla.

Durante el último juicio por este secuestro, las acusaciones y los investigadores mantuvieron la esperanza de que Teijelo diera fe del paradero del cuerpo, toda vez que supuestamente fue él quien señaló sobre un plano el Mont Ventoux como el lugar del enterramiento.

Pero no lo hizo. No colaboró en ningún momento, señala el fiscal.

Marcelo de Azcárraga está satisfecho porque las penas impuestas a todos responsables del secuestro "son prácticamente idénticas a las que les hubieran correspondido si se hubiera hallado el cadáver, son equiparables a las de homicidio".

En suma, el fiscal cree que en ese sentido "se ha hecho justicia".

Mientras, y aunque el caso se encuentre judicialmente cerrado, la Guardia Civil, que mantiene intacto su compromiso con las víctimas del terrorismo, no ha concluido la investigación. Lo hará cuando localice los restos mortales de Publio Cordón.

Por Sagrario Ortega