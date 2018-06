Puente acusa a Cs de montar "cacería por Twitter" para sacar rédito político

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha acusado hoy a Cs de montar una "cacería por twitter" en su contra con acusaciones de clasista y machista para tratar de "sacar rédito político", y ha afirmado irónicamente que él es "tan machista como Albert Rivera feminista: lo mismo".

Puente, en declaraciones a los periodistas al término de la presentación de un libro, se ha expresado así horas después del tuit en el que el presidente nacional de Cs, Albert Rivera, pedía su dimisión tras la discusión que Óscar Puente mantuvo ayer con la portavoz municipal del partido naranja, Pilar Vicente, durante el debate sobre el estado de la ciudad.

Puente recordó ayer a la edil que antes de desempeñar su actual cargo "tenía un puesto de trabajo bastante normal, en una tienda de Vallsur, y no ha gestionado nada en su vida".

"En el fondo -ha dicho el alcalde-, este 'numerito' se ha montado para sacar rédito político. Se ha montado una cacería contra mí en Twitter desde ayer por parte de altos cargos de Cs", entre ellos Albert Rivera, ha argumentado el alcalde, quien ha puntualizado que Pilar Vicente se marchó del pleno "no acusándome de clasista y machista, sino de mentir sobre su currículum".

"Me lo van a hacer pasar mal este año que me queda, lo tengo asumido, pero a ellos se les va a hacer más largo los cuatro que les quedan. Lo tengo asumido", ha matizado.

Por su parte, Pilar Vicente, licenciada en Derecho y en Administración de Empresas (Universidad de Valladolid), ha declarado que no va a justificar documentalmente su pasado laboral para "no entrar en el juego" de Puente, y expresado el orgullo que siente por haber trabajado para poder sacar dos carreras.

"No voy a entrar en su juego y no voy a tolerar lecciones sobre mi currículum y vida profesional antes de entrar en la actividad política. Me siento muy orgullosa de mis dos carreras y de haber sido dependienta desde los 18 años en diferentes comercios. Lo que tiene que hacer es dimitir. Su comentario clasista y machista le incapacita para ser alcalde porque es un insulto para las miles de personas que en Valladolid dedican su esfuerzo diariamente al comercio", ha analizado.