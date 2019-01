Puente (PSOE) afirma que no le gusta ver manifestaciones ante un parlamento

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente (PSOE), ha expresado hoy su desacuerdo con la manifestación que ayer ante el Parlamento de Andalucía durante el debate de investidura de Juanma Moreno (PP), y ha explicado que la mejor forma de protestar es "el voto en la urna".

Y "la mejor ocasión la tenemos el próximo 26 de mayo", ha añadido este mediodía Puente, en declaraciones a los periodistas, en referencia a las elecciones municipales, autonómicas y europeas convocadas para esa fecha.

"No me produce una sensación muy favorable ver a gente manifestándose a la puerta de un parlamento elegido democráticamente. No me gusta aunque reconozco el derecho de los ciudadanos a expresar su disconformidad", ha añadido después de participar en una rueda de prensa.

El alcalde de Valladolid reconoce y acepta la preocupación social existente, a su juicio, "ante una posible regresión de derechos fundamentales de las mujeres relacionados con la violencia machista", pero ha recordado que siempre "hay una oportunidad de votar y eso es lo que una sociedad madura y democrática debe asumir".

El dirigente socialista ha insistido en que el "freno a la regresión" se realiza "metiendo una papeleta en la urna".

Por ello, ha insistido en que no acaba de "ver bien" la manifestación de ayer ante el hospital de las Cinco Llagas, sede en Sevilla del Parlamento de Andalucía.