Puig reitera ante Ábalos que no dejará de exigir una "financiación justa" para la Comunitat Valenciana

Puig ha señalado que tras la llegada del PSOE y Pedro Sánchez al Gobierno central ha habido un "cambio de atmósfera absoluta" y disposición al "diálogo" por parte de esta administración pero ha considerado que ello no evita que los socialistas valencianos y el Consell continúen reclamando la financiación necesaria para la Comunitat y "un cambio de modelo" para que esta sea "justa".

El presidente autonómico se ha pronunciado de este modo durante su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSPV, un acto celebrado en Valencia en el que han participado también Ábalos, la secretaria de la formación en la provincia, Mercedes Caballero y la secretaria general del PSOE en la capital valenciana, Sandra Gómez, que ha coincidido en reclamar que no se dé "ni un paso atrás" en favor de "una financiación justa".

Ximo Puig ha valorado que los ministros de Sánchez visiten la Comunitat y que haya posibilidad de reunirse con "todos" ellos y ha pedido que se haga manteniendo "la lealtad absoluta a los valencianos" y a sus peticiones. "Está muy bien que vengan ministros. Están comprometidos en un proyecto común. Eso es importante y tenemos que aprovechar esa situación desde la lealtad absoluta con los valencianos", ha dicho.

Puig ha resaltado que en el Gobierno central, tras la salida del PP, "ahora hay alguien al otro lado". "Antes no estaban", ha lamentado, a la vez que ha mostrado la disposición "siempre" de su ejecutivo y de su partido para "llegar a acuerdos con quienes estaba". "Estamos abiertos. Ojalá hubiéramos llegado a acuerdos con el Gobierno anterior pero no estaban ni se les esperaba", ha agregado.

"El único camino es el diálogo, la defensa del estado de derecho y solucionar los problemas", ha dicho dirigiéndose a Ábalos, a quien ha indicado que su objetivo es "que los valencianos sean felices". "No somos el Levante feliz aún tenemos problemas y es necesario aprovechar la alianza Gobierno de España y gobierno de la Generalitat" para lograr una autonomía "con personas más felices" y con "igualdad de oportunidades", ha insistido

El responsable socialista, que ha apuntado que la gente debe saber que "su futuro no está hipotecado por malos gobernantes", ha aludido, a continuación, a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha confiado en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez los pueda "conseguir". En este punto, ha indicado que este será un documento "fundamental para demostrar" que este gobierno "no tiene nada que ver con el del PP" y que "no todos los gobiernos se comportan igual con la Comunitat Valenciana".

"INDISCUTIBLE QUE ESTAMOS MEJOR"

El presidente de la Generalitat se ha referido, por otro lado, a la situación de esta autonomía en la actualidad y ha manifestado que es "indiscutible" que está "mejor que hace tres años", antes de las elecciones autonómicas y locales de 2015, y según "todos los indicadores económicos y sociales".

Como ejemplo ha citado el paro y ha expuesto que "aunque se esté lejos del objetivo, es evidente que ha mejorado" y que hay "200.000 puestos de trabajo más", así como que "al final de la legislatura se habrá bajado 10 puntos la tasa de desempleo de 2015". En la misma línea, ha resaltado iniciativas de su ejecutivo como acabar con el copago, impulsar la gratuidad de libros de texto, contratar más profesores y reducir las tasas de los universitarios con el fin de "profundizar en la igualdad de oportunidades" y la "igualdad".

"NO VOLVER A ATRÁS"

Puig ha señalado que como "se ha demostrado" en el reciente Debate de Política General en las Corts en la Comunitat "no hay proyecto de la oposición" como alternativa al de su gobierno, a la vez que ha aseverado, sin "caer en el triunfalismo", que los valencianos "no quieren volver atrás, a la Comunitat de la corrupción y del despilfarro".

Por ello, ha subrayado que "hay que consolidar un proyecto de cambio y de avance social" como el que defiende el Ejecutivo del Botànic que preside. Ha mencionado en este punto el Pacte del Botànic, que dio en 2015 el Consell a PSPV y Compromís con el respaldo parlamentario de Podemos, aprovechando que la Festa de la Rosa se ha celebrado en el Jardín Botánico de València, lugar donde se suscribió ese acuerdo.

Así, Puig ha señalado que este espacio es "un símbolo fundamental de lo que representa el cambio en la Comunitat", con un "espacio de futuro" y una "hoja de ruta" que "hemos cumplido" aunque el PP "decía que sería un desastre". "No ha habido nunca un gobierno tan estable, garantía de diálogo social y honradez", ha declarado.

El presidente ha considerado que el "cambio de paradigma" logrado no lo ha hecho solo un partido sino "el conjunto de la Comunitat, la sociedad". "Se ha pasado de la especulación a la innovación" y a "una Generalitat que quiere tirar adelante". "El acuerdo del Botánico ha sido una buena noticia. La Comunitat es ahora referencia en cosas que antes no lo era. Es un punto de atracción", ha añadido.

"MÁS VALENCIANISTA QUE NUNCA"

Ximo Puig, que ha recordado que la Fiesta de la Rosa se ha traslado al Botánico por las amenazas de lluvia y que ha anunciado una nueva celebración de este evento para octubre, ha asegurado también que el actual es un Consell "más valencianista que nunca" y ha rechazado "los fantasmas del PP" que no quieren que se vea así. "Hemos de combatir a los que sacan los fantasmas a pasear", ha indicado.

Por su lado, Mercedes Caballero, ha señalado que "frente a las bravuconadas del resto de partidos, los socialistas" tienen que "continuar por el camino trazado, gobernando en España, en la Generalitat, en la Diputación de Valencia y en la mayoría de los ayuntamientos de la Comunitat" con "la política que cambia la vida de la gente".

Asimismo, Sandra Gómez ha valorado que el Gobierno de Sánchez ponga "como ejemplo al de Puig" por sus "valientes" políticas públicas que "ponen en el centro a las personas" y devuelven "el apellido de pública a la sanidad y de calidad a la educación". Ha resaltado también las medidas en favor de la igualdad y las mujeres.