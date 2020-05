Puig: El "no" de Compromís al estado de alarma no crea tensión en el Consell

El president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha dicho que la decisión de Compromís de votar contra la prórroga del estado de alarma no ha suscitado "ninguna tensión" en el Consell, que, según ha dicho, ve este instrumento como el "más razonable" que hay hasta ahora para gestionar la pandemia.

No obstante, ha dicho que desde el Gobierno valenciano (formado por PSPV, Compromís y Unides Podem) no se cuestionan las posiciones de los distintos grupos parlamentarios, ya que eso "obedece a su legitima libertad" y éstos deciden "lo que consideran en cada momento", ha señalado Puig en una rueda de prensa telemática.

Ha afirmado que en el Consell "no ha habido tensión sobre este asunto" ante el "no" de Joan Baldoví este miércoles en el Congreso de los Diputados, pues "cada uno tiene su opinión", y ha defendido que los gobiernos deben estar sujetos al ámbito institucional y los partidos "no pueden vampirizar las instituciones".

Eso, según el president, "es un ejercicio de calidad democrática. Cada uno tiene en su espacio, capacidad de decidir lo que le corresponda y dar cuentas", ha manifestado.

"El Gobierno valenciano, desde luego, piensa que para gestionar esta situación el instrumento más razonable que existe hasta este momento es el estado alarma, pero no cuestionamos las posiciones de los distintos grupos parlamentarios, eso obedece a su legitima libertad", ha defendido Puig.