Puig no comparte que la Comunidad Valenciana no haya avanzado de fase en su totalidad y pide explicaciones a Sanidad

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este lunes que no comparte que su comunidad no haya avanzado en su totalidad de la Fase 0 a la Fase 1 y ha pedido explicaciones al Ministerio de Sanidad.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Puig ha asegurado que las decisiones de los técnicos del Ministerio de Sanidad "se han tomado de manera honesta". "Pero no las comparto, y quiero que se expliquen", ha añadido, dejando claro que el Ejecutivo ha actuado "en defensa del interés general".

Con todo, el presidente autonómico ha defendido el informe presentado por los epidemiólogos valencianos. "Si decían que se podía avanzar, pensábamos que no habría ningún problema", ha afirmado, para después insistir en que la Comunidad ha seguido las directrices de Sanidad.

Por ello, y pese a no querer "sobredimensionar esta cuestión", Puig ha explicado que quiere saber a qué atenerse para las sucesivas evaluaciones. "Más vale que sepamos a partir de ahora cómo se va a regular desde un punto de vista transparente", ha apuntado. Eso sí, a su juicio no ha existido "intencionalidad política" en la decisión de que su comunidad no pase de la Fase 0.

Puig se ha expresado así un día después exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "estudie de nuevo" el plan que presentó y que se revirtiese "lo más pronto posible" la decisión de que 14 departamentos sigan en fase 0. "Lealtad no es sumisión", subrayó este domingo.

Pese a las discrepancias con el criterio marcado desde Sanidad, Puig ha explicado que la Generalitat tiene un comportamiento de "lealtad y absoluta coordinación" además de un gran respeto a la "corresponsabilidad" entre comunidades autónomas y Gobierno central.

En este sentido, Puig ha reconocido que no puede "coincidir más" con la propuesta de "cogobernanza" marcada por el Ejecutivo, aunque esta no haya "funcionado" en el caso de la Comunidad Valenciana.

Así, el presidente de la Generalitat ha afeado la actitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid y ha pedido no "generar una dialéctica entre economía y la salud". "No es el camino. Hay que primar el derecho a la salud. Se trata de hacerlo bien y no confrontar con la economía", ha apostillado.