Puig sobre el 'relator': "Cualquier aportación será positiva pero enmarcada en un espacio de debate entre los partidos"

El también secretario general del PSPV se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los medios en Alicante, donde ha participado en la inauguración de la jornada 'Diálogos de Mujeres por la Paz en el Mediterráneo. Experiencias africanas, mediterráneas y latinoamericanas', sobre la figura del 'relator' para las negociaciones de Cataluña.

Para el 'president', es necesario "clarificar" esta cuestión por parte "de todos los actores" aunque ha recalcado que "evidentemente" la "única hoja de ruta posible es el estado de derecho en toda su legitimidad y el diálogo como práctica política imprescindible".

En esta línea, ha apuntado que de lo que no debe "haber ninguna duda" es de que "no hay ningún tipo de necesidad de ninguna intervención foránea" y al respecto ha considerado que la "clarificación por parte del Gobierno de esta cuestión es bien clara".

En este sentido, ha reiterado que el estado de derecho es "fundamental" y ha añadido: "Si alguien en algún momento puede ayudar a decirles a todos los actores, y muy especialmente a los independentistas, que se puede debatir todo dentro del estado de derecho y la legalidad, y se puede cambiar aquello que finalmente democráticamente se decida dentro de la legalidad, cualquier aportación será positiva".

En todo caso, ha subrayado que está "enmarcado sin duda dentro de un espacio de debate entre los partidos, pero no en el ámbito institucional, que no tiene que estar referido en ningún tipo de asociación que no tenga nada que ver con la legalidad".