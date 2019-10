Puig: "Desobediencia civil y legitimidad democrática son un hecho contradictorio"

Puig se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios en Alicante al ser preguntado por cómo valora el llamamiento a la desobediencia civil que han realizado algunas autoridades de Cataluña en el contexto del 1 de octubre y ante una eventual sentencia condenatoria en el caso del 'procés'.

"La desobediencia civil y la legitimidad democrática son un hecho contradictorio. Cuando uno es el representante del Estado en una comunidad autónoma tiene unas obligaciones y una legitimidad; si erosiona su propia legitimidad estamos ante un problema que afecta a la democracia", ha considerado Puig.

Preguntado por si ese llamamiento es un "un paso más", ha manifestado que desde el Estado "no se puede llamar a destruir las bases del Estado" porque es "una contradicción 'in terminis'". A su juicio, "más allá de las grandes alocuciones y el espacio de confrontación permanente, hay que primero respetar la ley y, a continuación o al mismo tiempo, hablar" porque la confrontación "no lleva a ninguna parte".

Según Puig, esto es algo que "se ha visto ya" por lo que, en su opinión, "hay que hacer, como dicen algunos dirigentes incluso del independentismo, un ejercicio de pragmatismo, de aterrizaje en la realidad y no hacer perder más tiempo a la ciudadanía en batallas estériles". "Hay muchas personas que en la política están beneficiándose de la confrontación y eso me parece bastante miserable", ha concluido.