Puig: "No se trata de que ERC o Cs participen en el gobierno, sino de que faciliten el funcionamiento de instituciones"

Así se ha pronunciado Puig este viernes en atención a los medios de comunicación en su visita a una mesa petitoria de Cruz Roja con motivo del Día de la Banderita. Allí, Puig ha incidido en que "no es tanto" que las demás formaciones "participen y estén de acuerdo con el programa", sino que "se facilite el inicio de la legislatura" y "a partir de ahí, cada uno puede vivir democráticamente planteando sus posiciones".

El líder del PSPV-PSOE ha considerado que esta semana se ha producido el "inicio del desbloqueo", y ha recordado que hasta el 3 de diciembre no se constituyen las Cortes Generales. "Ya hay una propuesta, hay una alternativa viable de gobierno, y se trata de facilitar esa única alternativa viable", ha indicado.

Así, ha apuntado que "la posición que encabeza el presidente (Pedro) Sánchez para su investidura es el respeto a la Constitución Española y, al mismo tiempo, estar abiertos al diálogo siempre porque es consustancial a la democracia".

Preguntado respecto a la posibilidad de que haya un "plan B" para formar gobierno si no fructifica el acuerdo con Unidas Podemos, Puig ha indicado que ahora mismo están "en el plan A". "No hay un plan B, lo que el PP ha dicho por tierra, mar y aire es que no van a apoyar a Pedro Sánchez", ha manifestado.

Sobre un posible apoyo de Ciudadanos, ha lamentado que "también ha dicho por activa y por pasiva que no quería (apoyar a Sánchez)". "A Cs lo único que se le pide es, como a Esquerra, que facilite que haya un gobierno. Desgraciadamente, eran un actor mucho más relevante hace un tiempo que ahora, y en aquel momento ya saben cuál fue su actitud", ha manifestado.

Por ello, ha incidido en que "lo razonable es que se facilite que haya gobierno y después cada uno que ofrezca su papel de Gobierno o de oposición". Así, ha pedido a los partidos que atiendan al "clamor de los ciudadanos" para que "tengamos gobierno y tengamos oposición".