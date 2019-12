Puig: "España necesita salir de este atasco y que haya un funcionamiento normalizado de las instituciones"

Puig ha insistido en que es "fundamental" para todas las comunidades autónomas y, muy especialmente para la Valenciana, que haya un ejecutivo "con el que podamos interlocutar para que la agenda valenciana sea una realidad".

"España necesita salir de este atasco, necesita que haya un funcionamiento normalizado de las instituciones", ha dicho, porque "no es razonable que algunos grupos parlamentarios de las derechas no se sientan concernidos con esta situación".

Según ha apuntado, "en otros momentos, el PSOE hizo un ejercicio de generosidad e hizo posible facilitar que hubiera un gobierno, aunque no se estaba de acuerdo con Mariano Rajoy". A su juicio, "el PP no lo hace porque nunca ha sido generoso con España ni con las causas comunes de la sociedad. Hacen partidismo y una actuación no adecuada en una sociedad madura", ha concluido.