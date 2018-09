Puig respeta pero no comparte que Ferraz impida a un investigado en el caso Alquería ser candidato en Ontinyent

El presidente del PSPV, Ximo Puig, ha señalado este miércoles en relación a la decisión de Ferraz de que el socialista Jorge Rodríguez, investigado en la Operación Alquería, no pueda ser candidato a la alcaldía de Ontinyent, que no sabe "si es el momento procesal oportuno para tomar esa decisión", porque cree que no es "irreversible", y que él no está de acuerdo: "La respeto, aunque no la comparto".