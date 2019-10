Puig: "El papel de la Generalitat Valenciana será siempre activo, favorable al consenso y al diálogo"

Así se ha pronunciado Puig en respuesta a la pregunta planteada por la portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, sobre el papel a jugar por la Generalitat Valenciana en el conflicto catalán, donde "la vía valenciana se postula como alternativa a la tensión unilateral y a la recentralizadora". Según ha dicho, España "necesita más Botànic y menos confrontación" y la vía federal es "el camino a seguir".

Puig ha advertido que "ante esta cuestión crucial para España no es posible pensar que ya todo está resuelto con una sentencia judicial, hay una raíz política y hay que solucionar la cuestión desde la política".

Según ha dicho, el papel valenciano es "reducido" y no quiere tener "más del que toca", pero la Generalitat no es un simple observador al que "no le importa lo que pasa", por lo que lo primero que quiere hacer es "incitar a la concordia y a la moderación, que haya espacios de recuperación de las fracturas, emocionales, sociales y económicas".

"¿Qué alternativa hay, la confrontación permanente? La ley está basada en el diálogo, la Constitución está basada en el diálogo", ha reiterado, para subrayar que no se puede entrar en el juego de "contraponer una mayoría a otra mayoría" porque "al final una sociedad no se construye con el 51%, sino con la suma".

Por ello, ha pedido "concordia, moderación, diálogo desde la buena política" y ha señalado que "corren malos tiempos por los vientos recentralizadores" pero la Generalitat Valenciana estará en la defensa del autogobierno.

También la pregunta formulada por Vox, de la mano de José María Llanos, ha estado centrada en Cataluña, ya que ha cuestionado si Puig instará al Gobierno de Pedro Sánchez a aplicar el artículo 116 de la Constitución para restablecer la normalidad en Cataluña. Ese artículo se refiere a la declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio.

"Insto al Gobierno a que continúe cumpliendo ahora y siempre la Constitución", ha respondido de forma escueta Puig, ante lo que Llanos ha insistido: "A grandes males, grandes remedios. ¿Qué miedo tiene en aplicar la ley? Claro, está gobernando con Compromís y Podemos".

Ha criticado el portavoz adjunto que "no puede ser que haya más de 200 policías heridos y el pueblo catalán esté secuestrado en su casa por la violencia en las calles". "A nosotros nos duelen los catalanes, pero con su Botànic y con usted apenas nos quedan dos telediarios, con suerte está Vox aquí para impedirlo", ha zanjado.

Puig ha bromeado señalando que espera que haya alguien más que Vox para salvarles. "Y hay alguien más porque hay una comunidad en marcha con ganas de mirar al futuro, que no está mirando a otro sitio, que mira hacia delante, nada que ver con este paisaje tan sombrío que nos hace llegar a esta cámara".

El 'president' ha remarcado que ve con preocupación lo que ocurre en Cataluña porque hay "mucha relación" y "negar eso es negar la realidad". Así, ha indicado que se necesita a esa comunidad para la defensa de intereses comunes como el Corredor Mediterráneo, y también a nivel económico.

"Claro que nos ocupa y nos preocupa Cataluña, pero ¿queremos que se solucione esta situación o no? Los bomberos pirómanos ayudar, no ayudan", ha advertido. Asimismo, ha recordado a Vox que la Constitución "tiene muchos capítulos" entre ellos el que regula el Estado de las Autonomías, y ha preguntado a esta formación que "hace poquito querían acabar con las autonomías".

Además, ha considerado "bastante increíble que aquellos que no votaron la Constitución ahora se la arroguen como propiedad privada". "Hoy corresponde intentar ayudar a que la convivencia en España sea una realidad si de verdad se quiere una España inclusiva, si intentan aprovechar la ocasión para sacar votos y lo peor que está en el ser humano, continúen en esa dirección", ha concluido Puig.

ACTO EN LA UJI

Por otra parte, en el turno de repreguntas, Vox se ha referido a la concentración que el Col·lectiu Universitat Jaume i per la Llengua i la Cultura (CULC) ha convocado en el Ágora de la UJI "por la libertad de los presos políticos" este jueves y a la charla que se celebrará en la Universitat de València sobre este mismo tema, preguntando a la consellera de Universidad, Carolina Pascual, si ha hablado con ambas rectoras para que no se produzcan.

Pascual ha indicado que ha hablado con la rectora de la UJI y ha incidido en que el Consell defiende que "todas las actuaciones tienen que estar en el marco de la ley, sin ningún tipo de violencia" y las universidades son autónomas.

La vicepresidenta, Mónica Oltra, ha instado a Vox a que se lea el artículo 21 de la Constitución porque "el derecho a la reunión pacífica no se autoriza, no necesita autorización previa", y ha defendido el derecho a criticar leyes y también sentencias como "esencia de la democracia".