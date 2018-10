Puig dice que el diálogo con la Generalitat es "inteligente" porque "evidencia las contradicciones del independentismo"

Así lo ha expresado Puig en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de la tensión vivida en las últimas jornadas en el Parlamento catalán entre JxCat y ERC por la aplicación de la suspensión de los diputados dictadas por el Tribunal Supremo.

Puig considera que la estrategia de diálogo abierta por el Gobierno de Pedro Sánchez con la Generalitat de Cataluña es "inteligente" y ha podido ser una de las causas principales por las que dentro del bloque soberanista se han producido ciertas desavenencias. También ha señalado que las visiones diferentes dentro del independentismo sobre cómo seguir con un "fracasado procés" han podido causar estas discrepancias.

En medio del ultimátum lanzado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, hacia Sánchez para convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña a cambio de su apoyo en el Congreso, Puig ha reivindicado la vía del diálogo para "resolver conflictos políticos".

"La contundencia del Gobierno es bien clara. Sánchez está actuando con inteligencia ante una situación a la que se nos ha avocado porque no ha habido soluciones políticas. El diálogo y la permanente capacidad de tender puentes es una vía fuerte", ha subrayado el presidente valenciano.

En este sentido, ha defendido que el presidente del Gobierno, a su juicio, ha dejado "muy claro que no va a haber ningún tipo de cesión" en Cataluña tras el ultimátum de Torra que instaba a Sánchez a convocar un referéndum de autodeterminación en el plazo de un mes.

VE A SÁNCHEZ "DETERMINADO" A AGOTAR LA LEGISLATURA

Por otra parte, al ser preguntado por la posibilidad de un adelanto electoral, Puig ha afirmado que, durante la reunión que mantuvo con Sánchez el pasado miércoles en La Moncloa, vio al presidente del Gobierno "determinado" en agotar la legislatura.

En este sentido, el presidente valenciano no prevé un adelanto electoral como se venía apuntando desde las últimas fechas y ha revindicado la labor de Sánchez en las negociaciones para confeccionar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

No obstante, ha instado a los partidos que apoyaron la moción de censura que provocó la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez a que hagan "un esfuerzo" para llegar un acuerdo que permita sacar adelante la ley presupuestaria. Puig, de esta manera, apunta hacia algunos partidos soberanistas que llegaron a amenazar a Sánchez con no dar su apoyo a los PGE si éste no actuaba en la situación de los dirigentes independentistas que se encuentran en prisión.