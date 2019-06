Puig dice, sobre el acuerdo en Navarra, que la ciudadanía busca "gobiernos estables" y que entiendan su voto

Así lo ha manifestado en Alicante, donde ha estado en la mascletà de Fogueres. Puig ha dicho que desconoce "exactamente los detalles" del acuerdo en Navarra, pero ha incidido que se deben buscar "gobiernos estables" en la línea de lo que hayan votado los ciudadanos.

"Y deciden si quieren o no mayorías; en este caso han decidido aquí --Comunitat Valenciana--, en Navarra y en otros lugares que no quieren mayorías, y lo que exigen es que los grupos políticos se pongan de acuerdo para mejorar la vida", ha expuesto.

Por ello, "lo que no podemos es que los ciudadanos voten y si no nos gusta, no ponernos de acuerdo". "No, los partidos están obligados a ponerse de acuerdo", ha zanjado.