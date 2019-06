Puig cree que PP y Cs deberían abstenerse y facilitar la investidura de Sánchez como "pidieron al PSOE en el pasado"

Así lo ha afirmado este martes en una nueva edición de los 'Encuentros SER' organizada por Radio Valencia en el Oceanogràfic, preguntado por cómo ve el tablero político en España.

Puig ha reiterado que quiere que haya gobierno pronto porque "hay una agenda valenciana y cuestiones fundamentales que exigen inmediatez". Ahora bien, ha reconocido que la composición del Congreso tras las elecciones generales del 28A exige "una serie de acuerdos que van más allá de un espacio progresista como la Comunitat".

En este contexto, ha sostenido que "algunos deberían como mínimo hacer un análisis y una reflexión respecto a lo que pedían en el pasado". Ha recordado que en la investidura del expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy "se exigió una abstención al PSOE", algo que cree que actualmente "ni se plantea" por parte de PP y Cs.

"No digo que sea la mejor opción, pero ahora ni se plantea", ha recalcado, para subrayar que la formación naranja también "dijo que había que limitar la capacidad de influencia de los independentistas" al poder facilitar la investidura.

En cualquier caso, ha defendido que "la base de un gobierno progresista en Madrid se tiene que intentar aumentar con otros socios, que hay que ver de dónde y cómo salen". "Entre Compromís, PSPV y Podemos no sumamos", ha aseverado ante la posibilidad de replicar el acuerdo del Botànic en clave nacional.

ACUERDOS CON PHOTOSHOP

Puig ha sacado pecho del pacto reeditado en el Gobierno valenciano y ha descartado que los tres partidos hayan podido jugar con la ilusión de los votantes: "La vida es así, los ciudadanos saben que las negociaciones son complejas porque la política es un reflejo de la sociedad y la toma de decisiones no es automática".

También ha puesto en valor la "absoluta transparencia" durante las semanas de negociaciones entre PSPV, Compromís y Unides Podem, frente a la "clandestinidad o acuerdos alcanzados con Photoshop por otros porque no quieren sentarse". Ha llamado a que no se repita el "problema del estancamiento en España en la anterior legislatura, que los parece que los ciudadanos voten y los partidos no se den por aludidos".

MEJOR RELACIÓN CON SÁNCHEZ

Preguntado por su relación con Sánchez, Puig ha asegurado que "por supuesto" que ha mejorado en los últimos meses y que le tiene "un magnífico y gran respeto", si bien ha puntualizado que cree que él está "consolidado" en la Comunitat Valenciana: "Soy presidente de la Generalitat, y el presidente de la Generalitat no lo elige Pedro Sánchez".

Respecto a la capacidad de influencia en España por los buenos resultados del PSPV, Puig ha prometido que hará "todo" lo que pueda por mejora la posición de la Comunitat: "Que no quepa ninguna duda, para este objetivo sirve todo".

Ha instado así a todos los partidos a "incidir para que la Comunitat Valenciana tenga la visibilidad que se merece como la cuarta comunidad de España", pues considera que "tiene que tener un papel mucho más relevante". "Si no lo hemos tenido en el pasado es porque no hemos sido capaces, desde la humildad como comunidad", ha declarado.