Puig dice que el PSPV ha tomado una decisión "ejemplarizante" con Rodríguez ante "la alarma social"

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha destacado este jueves que el partido ha tomado tras la Operación Alquería, en la que se ha detenido al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, una decisión "preventiva" y "ejemplarizante" porque "hay una alarma social evidente" y la Comunitat Valenciana "vive en un estado de shock postraumático después de lo que han sido estos años terribles de corrupción del PP" que así lo exigía.

"Tenemos que ejemplarizar nuestra acción política, pero hay que ser extraordinariamente prudentes", ha dicho en declaraciones a los medios, ante los que ha mostrado en primer lugar "el respeto absoluto a la justicia, a la policía y a todas las actuaciones que se están llevando a cabo".

Según ha indicado, confía en que los próximos días se sepa "realmente qué es lo que hay detrás" y en función de ello se continuarán tomando las acciones "que sean pertinentes". "Hemos asumido la responsabilidad política mucho más allá de cualquier ámbito y vamos a continuar así porque es fundamental levantar la hipoteca reputacional", ha indicado, aunque ello "tiene un gran coste personal, político" y "pronto se sabrá la verdad".

"Lo que hay que saber es qué ha pasado, yo no lo sé. Cuando sepamos, se tomarán supongo dentro de la corporación las medidas que se tengan que tomar", ha señala Puig, que ha indicado que "visto lo visto, a día de hoy, desde luego no hay corrupción económica ninguna sino que hay otro tipo de situaciones, que pueden ser graves, no digo que no, no quiero quitarle ningún tipo de peso a esta situación".

No obstante, ha instado a "ser prudentes y saber tomar las decisiones" como ha hecho el PSPV, que ha dado "como mínimo una orientación clara de cuál es el partido que ha luchado en la oposición contra la corrupción y en el gobierno toma decisiones duras pero absolutamente ejemplarizantes".

Respecto al cambio de mensaje desde la voluntad de aplicar el Código Ético por la mañana a la suspensión de cargos por la noche, ha indicado que "se ha ido más allá porque hay una alarma social y en un momento determinado hay que ejemplarizar más allá de lo que es la normalidad" y la sociedad exige "una máxima respuesta", que deberá ir "finalmente acompasada con la realidad".

"Una cosa es la percepción, otra la realidad, cuando tengamos todos los datos, cuando los jueces hayan dictado sentencia podremos también determinar a medio plazo cómo se debe actuar", ha afirmado.

"NADA QUE VER" CON EL MODUS OPERANDI EN IMELSA

Sobre los contratos de alta dirección que se estarían investigando en Divalterra, ha indicado que si se está hablando de eso "es evidente que no tiene nada que ver con lo que era el modus operandi anterior", en referencia a Imelsa, por lo que "hacer comparaciones no tiene mucho sentido".

Además, ha indicado que las empresas públicas "están bastante controladas" y ha puesto como ejemplo que "si ha surgido esta situación es porque hay control".

"NO HAY FINANCIACIÓN ILEGAL"

Puig también ha querido aclarar que ha leído alusiones a una presunta financiación ilegal del PSPV, lo que le parece "absolutamente increíble porque las aportaciones que hacen los distintos miembros del PSPV y de otros partidos a sus organizaciones son absolutamente legales y forman parte de lo que es la legislación vigente y de la propia dinámica interna de los partidos".

"No hay ningún tipo de financiación ilegal en la aportación voluntaria que hacen los distintos miembros, en este caso del PSPV, a su organización y es lo q hay", ha remarcado el 'president', que ha recordado que hay que ser "extraordinariamente respetuosos con los mecanismos legales, respetuosos con los derechos de las personas y finalmente tomar decisiones como en este caso para preservar la institución".

Según ha dicho, el PSPV ha mostrado "una manera de entender la política que no tiene nada que ver con lo que era el estigma del pasado, lo que era el paradigma del PP".

Preguntado sobre si sigue confiando en Jorge Rodríguez, quien era portavoz del partido, ha señalado que él confía "en general en todas las personas siempre". "Cada uno tiene una visión de la vida, yo tengo una visión optimista y para mí el ser humano siempre tiene una voluntad de hacer las cosas bien", ha dicho, para agregar: "Yo confío en las personas siempre, en este caso cuando acabe el proceso veré si estoy decepcionado o no, hasta este momento aún no".

Preguntado sobre si tiene constancia de que Rodríguez haya manifestado su voluntad de dejar la Alcaldía de Ontinyent, ha señalado que no ha hablado con él porque está detenido, pero en las próximas horas podrá declarar y una vez lo haga se sabrá "en qué condición queda".