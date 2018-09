Puig: Pablo Casado sabe lo que tiene que hacer tras la dimisión de Montón

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha instado a no hacer una "causa general" ni un "ataque indiscriminado" en el tema de los másteres y, tras agradecer la "dignidad" de Carmen Montón por su dimisión como ministra, ha dicho que el líder del PP, Pablo Casado, "sabe lo que tiene que hacer y más pronto que tarde lo tendrá que hacer".

En los pasillos de Les Corts, Puig ha sido preguntado por la dimisión de la ministra de Sanidad por supuestas irregularidades en su máster, la situación en la que se encuentra Casado tras esta decisión y las informaciones que apuntan a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plagió su tesis.

"España está recuperando reputación y en este caso las líneas rojas se han puesto donde se han puesto", ha indicado Puig para añadir que es "fundamental que la regeneración democrática se lleve con racionalidad, atendiendo al interés general y no haciendo una especie de causa general contra los políticos".

Según el también líder de los socialistas valencianos, "en cualquier caso cada uno debe asumir su responsabilidad en lo que ha hecho, tanto en el ámbito público como de su formación".

"Carmen Montón ha dado la cara por la sanidad pública en todo momento, aquí lo hemos visto", ha añadido para valorar su "gestión en la Generalitat y el tiempo en el que ha estado en el Gobierno de España en cuestiones como la universalización de la Sanidad, acabar con los copagos o la recuperación del sector sanitario público".

"Ha sido el ejercicio de su responsabilidad y agradezco su dignidad", ha insistido el jefe del Consell.

Respecto al presidente del PP, cuyo máster está siendo cuestionado, Puig ha afirmado: "Lo que hay que hacer por parte de quien está en el mismo caso del que está la señora Montón, que es el señor Casado, es evidente que sabe lo que tiene que hacer y más pronto que tarde lo tendrá que hacer".

Según Puig, no se puede empezar ahora una "especie de causa general, de intentar echar para que cualquiera esté en el foco de atención" y ha instado a que "se cuente la verdad, porque muchas veces muchos hemos padecido directamente ataques absolutamente infundados".

Respecto al presidente del Gobierno, Puig ha indicado que es "hablar de una especulación" y ha indicado que por lo que ha leído "por encima", el hecho de que "cite en su tesis artículos publicados por él" no sabe "qué delito puede ser".

"Hay que investigar lo que se quiera, hay que dar transparencia por supuesto en todo, pero lo que no se puede es intentar ensuciar la vida de las personas si no hay de verdad una causa o un motivo y no se puede hacer una causa general y un ataque indiscriminado", ha remarcado.