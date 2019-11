Puig cierra filas con Sánchez tras el preacuerdo con Podemos: "Cuenta con el apoyo del partido"

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuenta con el apoyo del PSOE tras firmar el preacuerdo para una coalición con Podemos. Ha minimizado así, las críticas vertidas por el histórico dirigente socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra o las dudas expresadas por el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

En una entrevista en RNE, recogidas por Europa Press, Puig ha negado que haya "malestar" en el partido por el pacto con Podemos, que depende del apoyo de ERC para salir adelante, y ha afirmado que Sánchez "cuenta con el apoyo del partido para formular la hoja de ruta con el objetivo de que haya gobierno".

Ante las críticas de García-Page, que alertó de que el pacto dependa de fuerzas independentistas, el barón valenciano ha argumentado que "no habrá cesiones en lo fundamental", en referencia a la Constitución.

A su juicio, la Constitución es la "única línea roja" que debe haber en las negociaciones para formar gobierno, y, preguntado directamente por el documento de Pedralbes, que ERC pide retomar para apoyar al Gobierno, ha alegado que puede ser ese u otro mecanismo. "Si se aceptan las reglas del juego, la Constitución está hecha desde el diálogo y para el diálogo", ha insistido.

Aunque entiende que la situación es "compleja", Puig ha puesto como ejemplo la comunidad que gobierna, donde, ha recalcado, se ha gestionado la diversidad con un resultado positivo.

Sobre la posibilidad de que el PSOE convoque un comité federal para discutir, Ximo Puig ha explicado que los órganos del partido "siempre tienen que estar activados", pero ahora "la prioridad" es que se avance en la formación del Ejecutivo.

PIDE AL PP "NO MAREAR"

Según Ximo Puig, "no se trata de ceder ante unos ni ante otros", en relación al posible apoyo del PP y ha criticado que los 'populares' estén "mareando" con ofrecer su apoyo, una vez Sánchez llegaba al acuerdo con Podemos.

"El PP dijo 'no es no' para siempre. Me parece increíble que ahora, cuando hay un principio de acuerdo, se diga que a lo mejor hay alguna posibilidad", ha asegurado el dirigente valenciano.

"No se trata de acordar un gobierno con ERC, sino que facilite el gobierno, como PP o Ciudadanos", ha señalado, ante las críticas al preacuerdo, por ello ha pedido que permitan la investidura y que las instituciones empiecen a estar "a pleno rendimiento".