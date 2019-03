Puig asegura que el Botànic "pasa página" y afronta el final de la legislatura: "Somos gente responsable"

A preguntas de los periodistas a la entrada de un homenaje a Carmen Alborch en el Teatro Real de Madrid, ha explicado que no ha vuelto a hablar con la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, tras el anuncio de adelantar las autonómicas al 28 de abril, en coincidencia con las elecciones generales, y ha insistido en que "no hay ningún problema" en el seno del Botànic.

Puig ha reiterado que en un acuerdo de gobierno "siempre hay posiciones diferentes, pero no pasa nada", si bien ha recordado que el adelanto "es una decisión que le corresponde al 'president'" y que él ha tomado "pensando en el interés general de los valencianos".

"Pasamos página: estamos ya preparando todo lo que es el final de esta legislatura que ha sido extraordinariamente positiva para los valencianos. Hemos pasado del paradigma de la corrupción a la solidaridad, de lo que ha significado la especulación a la innovación", ha aseverado.

Bajo este prisma, ha hecho hincapié en que "la Comunitat Valenciana esta hoy mejor que hace cuatro años". "Y lo hemos hecho juntos, en favor de todos los ciudadanos y sin distinciones ni sectarismo, sin fanatismo", ha manifestado, y ha recalcado que "por eso nadie quiere volver atrás, al pasado del que huimos, y en eso estamos".

De cara al 28A, el líder del PSPV ha expresado así su confianza en que "los ciudadanos den su apoyo a lo que ha significado esta etapa de progreso, y por tanto se pueda constituir un gobierno de progreso en el futuro".

Sobre las razones para adelantar las elecciones, ha vuelto a incidir en que el objetivo "desde hace muchos años de singularizar la Comunitat Valenciana" y "ser una autonomía con plenitud de autogobierno", para lo que puesto como ejemplo la reforma del Estatut y la posibilidad de optar por un calendario electoral autonómico.

"Había que elegir entre las europeas y las municipales o con las generales, y hemos pensado que con las generales para una mayor participación", ha explicado, y ha asegurado en que la coincidencia entre ambas elecciones permitirá que "en toda España sepan que existe el problema valenciano: Que sepan que nosotros podemos contribuir mucho más al conjunto de España si se cumple con la Comunitat".

SÁNCHEZ, "ABSOLUTAMENTE RESPETUOSO"

Preguntado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Puig ha señalado que "en todo momento ha sido absolutamente respetuoso con la Generalitat y el presidente de la Generalitat". "Hemos tejido una alianza en este tiempo de Gobierno de España y Gobierno de la Generalitat que ha sido positiva para los ciudadanos", ha afirmado.

Y ha recordado que esta alianza "no lo ha sido más" al no salir adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019: "Gracias a la alianza entre las derechas y los independentistas, han conseguido que 1.400 millones que venían a la Comunitat Valenciana ya no vengan".

"El presidente ha sido totalmente respetuoso, como lo soy yo con él, y ha decidido convocar (elecciones generales anticipadas) y nosotros también, y a él desde luego le parece correcta esta posición. Se trata de continuar trabajando juntos por y para los ciudadanos", ha zanjado.