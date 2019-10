Puig cree que la gran coalición "no es una experiencia en principio deseable" pero pide más acuerdos sin fronteras

El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, considera que una gran coalición con PP y Ciudadanos "no es una experiencia en principio deseable" porque la democracia "se sustenta fundamentalmente en la dialéctica entre la derecha y la izquierda", aunque también ha subrayado que "tiene que haber acuerdos más allá de las fronteras de los bloques" y hay que "buscar muchísima más porosidad en las relaciones políticas".

Así lo ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha defendido la necesidad de un mayor número de acuerdos en la política actual porque "hay retos a los que ni un gobierno que tuviera un gran apoyo puede hacer frente solo". "La fronterización de la política que se está produciendo en España es negativa y, además, no tiene nada que ver con la sociedad: la sociedad no está fragmentada, no está dividida en esos términos", ha agregado.

Puig, que cree que las encuestas son "un termómetro de un momento" --la última publicada por el CIS otorga una mayor ventaja al PSOE-- y hay que ver "cómo se plasma en estos últimos días el sentir general", ha resaltado que lo fundamental para España es "tener un gobierno" y para ello se requiere "que haya una mayoría importante".

"Es muy importante que haya un gobierno con la mayor fuerza posible para encarar la crisis territorial y también otros problemas asociados a la economía y al gran reto de la desigualdad", ha dicho. Aunque le gustaría que la encuesta "se confirmara" en las urnas, ha advertido que esta semana será "decisiva".

Con los resultados que se deriven del 10N, el 'president' valenciano cree que hay que "escuchar bien lo que dicen los ciudadanos" y "hay que acabar con el bloqueo". "Bloquear por bloquear no tiene ningún tipo de sentido político y si no hay una alternativa hay que dejar gobernar a la fuerza más votada", ha subrayado.

A su juicio, "España necesita estabilidad, necesita parar el balón durante un tiempo y no estar sometidos a la amenaza permanente de elecciones, eso es un fracaso colectivo". Espera, por tanto, que estas elecciones sean las definitivas y que el 11 de noviembre todos los partidos sean conscientes de que "nadie tiene derecho a continuar bloqueando".

Preguntado sobre si cree que sería posible llegar a un acuerdo con Podemos después de todo lo que ha pasado hasta ahora, ha incidido en que lo fundamental es "mirar hacia el futuro" y todos los partidos deben "aportar su cuota de responsabilidad" y trabajar por el desbloqueo porque "por encima del partidismo está el interés general de España".

LA EXPERIENCIA CON PODEMOS EN EL CONSELL

Ante la pregunta de qué referencias daría a Pedro Sánchez del gobierno en la Comunitat Valenciana con Podemos, Puig ha explicado que él no tiene "ningún problema, sino todo lo contrario" con la formación morada: "Ha entrado bien en el Gobierno valenciano, está actuando con lealtad, con visión general del interés de los valencianos y, por tanto, en nuestro ámbito creo que las cosas están funcionando bien".

No obstante, ha precisado que "cada escenario tiene su propio relato y sus propios condicionantes". "Y no es lo mismo una comunidad autónoma como la nuestra que el Gobierno de España. Lo que es cierto es que hubo un intento serio por parte del PSOE cediéndole --a Unidas Podemos-- una parte importante del gobierno, la vicepresidencia social y cuatro ministerios, que no fue aceptada", ha incidido.

DEFENSA DE LOS INTERESES VALENCIANOS

Preguntado sobre el hecho de que Més Compromís se reivindique como el verdadero voto útil en defensa de los intereses valencianos, Puig ha mostrado su respeto por la acción de cada partido y ha subrayado que PSPV y Compromís tienen un gobierno de coalición que debe estar siempre vinculado a la lealtad y al cumplimiento del acuerdo programático.

Además, ha señalado que cada partido busca "su vía" y ha asegurado que en estos momentos el que mejor representa los intereses valencianos "es el partido mayoritario, el PSOE, que por primera vez en muchos años es la primera fuerza en la Comunitat", posición que aspira a revalidar.

Lo ha justificado en que con ellos se defienden esos intereses "directamente, no hace falta intermediarios", logrando así mayor capacidad de influencia.