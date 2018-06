Puig confirma que una mujer sustituirá a Montón y tomará posesión del cargo este viernes

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha confirmado que será una mujer quien sustituya a Carmen Montón, que ha asumido el Ministerio de Sanidad, al frente de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, y que tras "unos contactos" que se producirán esta tarde, tomará posesión del cargo este viernes.

Así lo ha indicado Puig en declaraciones a los medios al ser preguntado por el relevo en Sanidad tras la marcha de Montón al Ministerio de Sanidad. Según ha dicho, habrá tan solo un cambio en el Consejo para sustituir a la ahora ministra y, preguntado sobre si se designará a un hombre o a una mujer --para mantener la paridad-- ha indicado que "será mujer".

El 'president' ha destacado que le "llena de alegría" que la inspiración que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció en el Botànic sea "una realidad" y ha puesto en valor que el nuevo Ejecutivo "tiene acento valenciano, ya era hora". "Y esperamos que ahora también tenga agenda valenciana".

En este punto, ha mostrado su "esperanza" en que el Gobierno, con José Luis Ábalos al frente de Fomento, asuma la agenda valenciana de infraestructuras: "Tenemos una interlocución magnífica, la primera vez que tenemos un ministro de Fomento, sé que tiene que mirar por toda España, pero no estará mal si tiene también una mirada valenciana, la tendrá seguro".

Ha incidido en que su opinión del Gobierno es "muy positiva" y se trata de un equipo "claramente feminista" que "consolida lo que será el siglo XXI, el siglo de las mujeres, una respuesta bien evidente a lo que fue el 8 de marzo y a lo que necesita la sociedad", formado por "gente cualificada". "Esperamos que tengan éxito, porque su éxito nos ayudará a todos", ha apuntado Puig.

Preguntado sobre el hecho de que la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, pudiera ser designada fiscal general del Estado, ha indicado: "No creo, pero no lo sé, no entra en mis competencias".

RELEVO EN EL PP

Sobre la dimisión de Mariano Rajoy como líder del PP, ha indicado que respeta los procesos de otros partidos y ha indicado que el PP "es un partido muy importante para España y para la Comunidad Valenciana, y deben producirse los procesos de renovación que ellos democráticamente vayan haciendo".

"Me parece positivo que se tengan partidos con fortaleza, el sistema de partidos es el que garantiza realmente la democracia", ha indicado, para agregar que a nivel personal tiene una "gran consideración" de Rajoy al margen de las diferencias y los "errores que haya podido cometer" porque trabajaron "con lealtad".

"Me hubiera gustado que hubiéramos podido avanzar más en muchas cosas, en lo personal le deseo lo mejor", ha dicho.