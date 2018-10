Puig, convencido de que Sánchez escuchará soluciones al "problema valenciano" de infrafinanciación

"Entendemos que el diálogo es la única vía y estoy convencido de que el presidente va a escuchar, porque nos ha escuchado anteriormente y estoy convencido de que habrá vías de solución para acabar con esta discriminación", ha subrayado el dirigente valenciano a su llegada a los premios Jaume I entregados en Madrid.

Así ha defendido que esta problemática es "real" y desde Valencia se aspira a que se acabe. En los últimos meses Puig ha sido de los dirigentes más activos en cuestión de financiación autonómica, llegando a pedir al Senado que habilitara la Comisión General de Comunidades Autónomas para debatir sobre ello.

"PARECE UNA CAZA BRUJAS"

Preguntado por la supuesta "caza de brujas" denunciada desde el Gobierno, tras la publicación en las últimas semanas de escándalos privados que afectan a distintos miembros de su gabinete, Ximo Puig ha asegurado que "si no la hay, lo parece".

El presidente de la Comunidad Valenciana ha pedido no hacer un "totum revolutum" sobre los casos que afectan a ministros como Pedro Duque o Dolores Delgado. A su juicio, cada cuestión tiene que ver con una situación particular por lo que ha pedido no generalizar. En todo caso, ha tachado de "buena" la acción de Gobierno que está llevando a cabo el gabinete socialista y ha señalado que en esa línea debe continuar.

Sobre la posibilidad de un adelanto electoral, Puig ha destacado la importancia de devolver la estabilidad a la política española, algo en lo que considera que Sánchez hará "todo lo posible". No obstante, ha señalado que la realidad parlamentaria "es la que es", y ha apuntado que si no se dan las condiciones para que continúe el Gobierno Sánchez "pondrá el interés nacional por encima del individual".