Puig defiende el Estado autonómico frente a las "mentiras radicales": "Ningún paso atrás de recentralización"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha realizado este martes una defensa del Estado de las autonomía frente a las "mentiras radicales" que lanzó el líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, y al respecto ha advertido: "Ningún paso atrás de recentralización".

Puig, antes de asistir a la asamblea del consejo rector de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, se ha referido así a las palabras de Abascal, que apostó por "transformar el Estado de las autonomías" atribuyendo al Ejecutivo central las competencias de educación, sanidad, justicia e interior.

Al respecto, ha señalado que "cualquier mirada recentralizadora va contra la historia y contra los intereses de los valencianos" y por ello ha advertido: "ningún paso atrás de recentralización"

En ese sentido, ha insistido, como responsable de la Generalitat más allá de cualquier adscripción partidista, en lanzar un mensaje "en favor de la profundización de la autonomía" y ha recalcado que "no se puede aceptar las mentiras que se dijeron del Estado de las autonomías, que no tiene nada que ver con la realidad".

Así, ha lamentado que "se deslizaron informaciones absolutamente graves contra el Estado autonómico que están absolutamente fuera de la realidad como que el coste del Estado autonómico asciende a 90.000 millones". "Es una radical mentira", ha apuntado.

Al respecto, ha criticado que "se intente generar en la ciudadanía "una perspectiva que no tiene nada que ver con los hechos ciertos" ya que el Estado de las autonomías "sirvió para establecer un estado del bienestar fuerte, modernizar la economía, y superar las costuras que se imponían desde el centralismo".

ACABAR CON EL BLOQUEO

Por otro lado, ha señalado que tras las elecciones "hay que buscar la solución más acorde a lo que los ciudadanos hayan decidido". De este modo, ha defendido que el partido "más votado tiene que tener la capacidad de gobernar si no hay una mayoría alternativa porque estamos en un sistema parlamentario, pero lo que no puede haber es bloqueo". "Un bloqueo es lo peor que puede pasar para la democracia española", ha recalcado.

Puig ha insistido en que "debe haber un desbloqueo" y por ello ha interpelado a todos los partidos para que "hayan quedado en la situación en la que hayan quedado, asuman su responsabilidad" con el objetivo de que "desde luego, antes de finalizar el año, a ser posible, debería haber gobierno que genere estabilidad, confianza y credibilidad". Así, ha mostrado convencido de que "ya no puede nadie mirar hacia otro lado".

Por otro lado, ha justificado la falta de referencias a la Comunitat ya que era un debate en clave nacional. No obstante, le hubiera gustado que se hablara del debate territorial desde "una visión más general" y no solo circunscrito a Cataluña porque "el problema territorial de España no es solo Cataluña".

En ese sentido, ha subrayado que "el problema grave de financiación que existe "no puede taparse todo por el manto catalán". Con todo, ha garantizado que el día siguiente de las elecciones "los valencianos vamos a seguir interpelando al Gobierno, y a todos los partidos que dicen que están a favor del cambio del modelo, salvo alguno --en referencia a Vox-- que quiere liquidarnos, que cumplan con la Comunitat Valenciana".