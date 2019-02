Puig: "La triple alianza de las derechas y el independentismo han robado a los valencianos 1.400 millones"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha lamentado este jueves que "la triple alianza entre la derecha y los independentistas han robado a los valencianos 1.400 millones de euros", al tiempo que se ha dirigido a la bancada 'popular' en Les Corts para recriminarles: "Ahora ya tienen la política sin complejos y sin vergüenza".

En concreto, de esos 1.400 millones que no recibirá la Comunitat tras haber sido rechazados los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un total de 450 millones corresponden al aumento de las inversiones para la Comunitat; 281 millones por el IVA; 237 millones del déficit; más de 50 millones por la mejora de la dependencia y 373 millones de la condonación de la deuda de la Marina de Valencia.

"La alianza entre las derechas y el independentismo, todos votaron el mismo. Esa es la realidad. Y ahí estamos y esa es la única alianza efectiva que se ha producido porque otras no se han producido", ha remarcado.

Puig se ha pronunciado en estos términos en la sesión de control de este jueves, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la síndica del PPCV, Isabel Bonig, quien le ha preguntado por las listas de espera en la Comunitat, una gestión que ha calificado de "nefasta" porque en sanidad "hay más de 66.000 valencianos, 8.000 más que en la anterior legislatura y la media para operarse es de 115 días".

También ha reprobado la gestión en materia de menores y en dependencia con más de 15.000 pendientes de valorar y hay una demora en valoración de cerca de dos años".

Al respecto, Puig ha comenzado su intervención indicando que hoy era "un día especial" para la sociedad española y valenciana y ha apuntado a Bonig que "no se puede subir a la tribuna sin tener vergüenza" porque "hoy la Comunitat continúa siendo primera página de los medios en España por la corrupción del PP", en referencia al sumario del 'caso Erial', en el que está investigado el expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana.

Asimismo, ha lamentado que "el bloque del no y la alianza triple de la derecha e independentistas nos han robado a los valencianos 1.400 millones de euros". "Por tanto, ahora ya tienen la política sin complejos y sin vergüenza", ha remarcado el 'president'.

Bonig le ha recordado los 1.3000 millones de euros "ficticios" incluidos en las cuentas de la Generalitat o los "11.000 millones de euros de ingresos ficticios de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como dice el Banco de España, CE o la Airef".

Además, le ha recordado el documento de 21 puntos de negociación entre Govern y Gobierno para preguntarle su opinión respecto al derecho autodeterminación, la mediación, la aplicación del artículo 155 o si hay que indultar "a los golpistas" si son condenados. "Desde el PP decimos no a la autodeterminación, no a la mediación con Cataluña, no al proceso de catalanización de la Comunitat y decimos sí a la independencia judicial y al 155".

En este punto, Bonig le ha espetado a Puig que "no puede ser presidente de la Generalitat quien no cree en esta tierra y prefiere ser catalán de segunda a valenciano de primera". "No puede ser presidente de la Generalitat quien pacta, insulta y critica a quienes acuden a una manifestación en defensa de la unidad de España, ni quien pacta con quien quiere catalanizar esta tierra", ha subrayado Bonig, para defender que el PP será "la contención del separatismo catalán y la contención de la rendición socialista".

Al respecto, Puig le ha replicado que "nadie del gobierno apoya eso que usted dice que apoya". "No es verdad. Ustedes están haciendo una campaña permanente intentando identificar un gobierno que defienda la Constitución y el derecho de los valencianos como si fuera aliado de no se sabe qué", ha dicho.

Respecto a la manifestación, el jefe del Consell ha señalado que fue "un fracaso estrepitoso" y ha afirmado: "Si la unidad de España la tienen que defender 50.000 personas qué mal está España. Afortunadamente España es mucho más que ustedes y eso de buenos y malos españoles es sectarismo y fanatismo".

Por otro lado, Bonig ha exigido al 'president' que tenga "la misma presunción inocencia" que el PP tienen con el expresidente de la Diputación de València y actual alcalde de Ontinyent y candidato del PSOE a la alcaldía de este municipios, Jorge Rodríguez --investigado en el marco de la operación Alquería-- "para el resto". "Y si se demuestra su culpabilidad que todo el peso de la ley caiga, pero presunción de inocencia para todos", ha remarcado Bonig, quien ha acusado a Puig de "dar presuntamente de forma irregular ayudas a sus hermanos falseando datos de audiencia y no justificando".

LISTAS DE ESPERA

Respecto, a las listas de espera, el jefe del Consell ha defendido que lo que ha hecho el Botànic ha sido "sacar de la UCI la sanidad pública" que había dejado el PP y ha puesto en valor la labor llevada a cabo para acabar con las privatizaciones y la precarización. No obstante, ha alertado de que "todo eso estará en peligro" si gana la derecha en España que quieren acabar con la igualdad de oportunidades.

Ha recordado a la líder de los 'populares' valencianos que la Comunitat es la única CCAA "condenada por la UE por la falsificación de cifras" porque "ninguna cifra que daba el gobierno del PP era cierta" y, de este modo, ha remarcado que el Consell del Botànic en este tiempo ha hecho una política "que ha aumentado más personal, infraestructura y actividad", aunque ha admitido que aún quedan problemas por solucionar.