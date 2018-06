Puig sobre la detención de Rodríguez: "Cuando se haya avanzado en la investigación, hablaremos de derivadas políticas"

El president de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha reclamado ser "extremadamente prudente" con respecto a la detención del presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, en el marco de la operación Alquería, desarrollada este mismo miércoles, y ha apuntado que habrá "derivadas políticas" cuando avance una investigación sobre un caso que, si se limita únicamente a unas contrataciones realizada hace algún tiempo, no ha considerado corrupción.

Así, ha considerado que si la situación se deriva "de una contratación que se produjo hace algún tiempo respecto de unos asesores, directivos, de la empresa pública de la Diputación, sinceramente, si solo fuera eso, tendrá unas consecuencias jurídicas". "Pero realmente no me parece que sea una cuestión que tenga nada que ver con la corrupción", ha apostillado.

Puig se ha pronunciado así en atención a los medios en Benidorm (Alicante) donde ha asistido junto a la reina Letizia a la clausura de las XI Conferencias Mundiales Helen Keller y las quinta Asamblea Anual de la Federación Mundial de Personas Sordociegas.

"Estamos viendo esta cuestión con la máxima prudencia", ha dicho a preguntas de los medios y ha opinado que "hay que ser es absolutamente prudente y ver en qué términos se produce esta situación, porque en estos momentos no sabemos nada y de hecho no tenemos más noticia que la que ha aparecido en los medios de comunicación".

"Se tomarán todas las decisiones oportunas, en el momento oportuno y cuando se sepa de qué se está hablando", ha sostenido, antes de reconocer que es consciente "de la gravedad de la cuestión, porque efectivamente para nosotros es una situación difícil, pero hay que ver cómo se administra sabida la información y viendo las consecuencias desde el punto de vista jurídico".

Preguntado por si había prevista alguna reunión para esta tarde, ha dicho que "no", porque "primero hay que saber exactamente de qué se le acusa y saber exactamente qué hay porque no tenemos ningún conocimiento".

SIN RELACIÓN CON LA CORRUPCIÓN

Cuestionado por los delitos que supuestamente se le atribuyen a Rodríguez, Ximo Puig ha incidido: "Ustedes saben más que yo; no sé más que lo que se ha dicho en los medios".

En cualquier caso, ha mantenido que pronunciarse "ahora" sobre "hipótesis" es algo que ha tachado de "imprudente, no tiene ningún tipo de sentido: No tengo ningún tipo de información, cómo me voy a pronunciar sobre nada, vamos a escuchar, atender, a ver lo que dice el propio juez", ha pedido.

"Respetamos absolutamente todo el procedimiento y lo hemos siempre, a los jueces, a los policías, a los periodistas, es la versión contraria a lo que ha hecho el PP; respetamos y una vez cuando se haya avanzado en la investigación hablaremos de derivadas políticas", ha apuntado.

Finalmente, preguntado por la petición de dimisión de Ciudadanos, el secretario general del PSPV ha asegurado "a lo mejor" el partido 'naranja' tiene "más información" que él; y ha manifestado que él "nunca" pediría la dimisión de "ningún responsable político" sin conocer "de qué se está hablando".