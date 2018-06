Puig apela al diálogo con Cataluña pero dentro de la legalidad y democracia

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha apelado a "hablar y a dialogar" con Cataluña para no vivir en una "calidad democrática bajo mínimos", aunque ha incidido en que ese diálogo debe estar "dentro de la legalidad y dentro de lo que es una democracia".

A preguntas de los periodistas sobre la petición de diálogo que ha hecho el presidente catalán, Quim Torra, al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, Puig ha defendido que "diálogo sí, siempre, y cada uno manteniendo su posición pero con interlocución".

"Creo que ha sido bien claro el presidente del Gobierno respecto a esta cuestión", ha señalado para insistir en que "hay que hablar y dialogar" porque si no se dialoga, se ha preguntado, "¿cómo vamos a encontrar puntos de acuerdo?".

Puig ha incidido en que "dialogar es hablar entre posiciones que no siempre coinciden, porque si no ya no es un diálogo es un establecimiento de monólogos sucesivos", y ha hecho hincapié en que "incluso algunas veces, puede tener razón el otro".

"Si no nos lo planteamos así, estamos viviendo en una calidad democrática bajo mínimos. Por eso, diálogo, sí, pero evidentemente, diálogo dentro de la legalidad y dentro de lo que es una democracia", ha concluido.