Puig, sobre un adelanto electoral en la Comunidad Valenciana: "La puerta va a continuar abierta pero hoy no lo veo"

VALÈNCIA 6 (EUROPA PRESS)

Puig, en una entrevista concedida la cadena Ser recogida por Europa Press, ha explicado al respecto que "por ahora no hay razones suficientes" para convocar elecciones porque la comunidad "está funcionando bien, no hay ningún indicador social y económico que no haya mejorado en estos tres años y hay un Gobierno honrado y con estabilidad".

No obstante, ha apuntado que "la puerta va a continuar abierta" porque el adelanto electoral es una prerrogativa que figura en el Estatuto de Autonomía. "Cuando se tiene una facultad no se puede abandonar esta posibilidad aunque ahora no forma parte de la urgencia del momento", ha aclarado.

Por ello, ha incidido en que podría convocar un adelanto "si cambian las circunstancias", pero ha subrayado que "siempre" tomará esta decisión "sustentada en los intereses generales de los valencianos y no por intereses partidistas".

En ese sentido, ha descartado que haya planteado en una reunión interna del partido anunciar el próximo 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, un adelanto para diciembre. Así, ha comentado que en la región "nunca" se ejercido esta prerrogativa y que es "normal" que "cuando faltan meses para elecciones surja esa posibilidad". "Pero no veo razones", ha afirmado.

ESTABILIDAD

Del mismo modo, tampoco ve razones que adelantar las elecciones nacional porque España "necesita estabilidad" y preguntado por si el ejecutivo de Pedro Sánchez no consigue aprobar los presupuestos justificaría este adelanto ha matizado: "No podemos hacer política ficción". "Vamos a esperar. No se puede quemar etapas tan rápidamente", ha esgrimido.

Puig ha lamentado que "parece que los partidos no han aprendido a hacer pedagogía de la diversidad y de gestionarla" y ha pedido a las distintas formaciones que "asuman su responsabilidad".