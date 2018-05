Puig: "No hay financiación ilegal en el PSOE, pero si alguien hace algo incorrecto, las decisiones serán fulminantes"

Puig se ha manifestado en estos términos ante los medios tras mantener una reunión con el Consejo Empresarial de Castellón al ser preguntado por cómo valora que haya dos ex altos cargos del Ministerio de Sanidad, -la que fuera directora general de Consumo y candidata socialista a la Alcaldía de Alicante, Etelvina Andreu, y la entonces subsecretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo- investigadas en la causa que instruye un juzgado de Madrid por la presunta financiación ilegal del PSPV.

Puig ha mostrado "respeto absoluto a la Justicia", y, en cualquier caso, ha asegurado que no hay financiación ilegal en el PSOE, pero que si alguien ha hecho algo mal en algún momento y la Justicia lo determina, "evidentemente el PSOE tomará las decisiones que tiene que tomar sin ningún género de dudas".

"A mí lo que me importa, sobre todo, es que no se generalice lo que no es generalizable, pues aquí hay un Gobierno que garantiza la transparencia y que nadie hace nada incorrecto, y si alguien, en algún momento, hace algo incorrecto, las decisiones van a ser fulminantes, como han sido ya sin incluso haber casos de corrupción", ha añadido.