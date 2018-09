Puig: "Me gustaría que no hubiera una convocatoria rápida de elecciones, sino estabilidad, nos ayudaría a todos"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestado este lunes sobre la posibilidad de que se adelantaran las elecciones generales que no le gustaría y ha indicado que desde el Gobierno "se está avanzando". "Me gustaría que, desde luego, no hubiera una convocatoria rápida de elecciones, sino que hubiera estabilidad, porque eso nos ayudaría a todos", ha asegurado.