Puig: Hay que hacer todo el esfuerzo necesario para que no haya elecciones

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha advertido de la "incertidumbre" que genera el actual escenario político en España y, aunque ha reconocido que la negociación con Podemos es "complicada", ha defendido que "hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que no haya elecciones".

A preguntas de los periodistas antes del almuerzo con empresarios organizado por el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, el también secretario general del PSPV-PSOE ha advertido de que si se bloquea el gobierno "hay consecuencias negativas".

Ha recordado que "si no se produce ningún acuerdo, el día 23 se disolverán las cámaras automáticamente e iremos a unas nuevas elecciones".

"Ya saben cuál es mi opinión. Creo que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que no haya unas nuevas elecciones. Los ciudadanos ya votaron y sería lógico que hubiera un gobierno determinado, fundamentalmente por lo que dijeron los ciudadanos, que dieron una mayoría clara a un partido que no tiene mayoría absoluta y tiene que contar con otros grupos", ha explicado.

Puig ha reprochado que "lo que no se puede hacer es que si no hay una mayoría alternativa, bloquear que haya gobierno" porque, ha lamentado, "si no hay gobierno, hay consecuencias negativas", como la falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

"Muchos de los problemas que estamos sufriendo ahora es precisamente porque no hay un presupuesto. Ya no solo porque no haya un gobierno, sino porque no hay un presupuesto", ha incidido.

Según Puig, "cuando los independentistas y los partidos de derechas tomaron la decisión de fulminar el presupuesto, eso tiene consecuencias".

Ha negado, como han apuntado desde Compromís, que se estén tomando la investidura "con pachorra" y ha defendido que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "está hablando con todos, Compromís el primero".

"Ciertamente hay una posición complicada de negociación con Podemos pero creo que el presidente está hablando no solo con los grupos políticos, que empezará a partir de los próximos días, sino también con la sociedad civil para conformar un programa", ha subrayado.

Según el president, "más allá de quién conforme el Consejo de Ministros lo fundamental es que haya un programa que solvente los problemas fundamentales que tiene la sociedad española en ese escenario de dificultad".