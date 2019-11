Puig señala que "el independentismo ha llevado a Cataluña a un túnel sin salida" y que "no hay alternativa al diálogo"

El presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha recalcado este martes que "no hay alternativa al diálogo" porque "el independentismo ha llevado a Cataluña a un túnel sin salida", por lo que ahora "no se trata de ceder" sino de "ayudar entre todos a salir de esta situación" en "un ejercicio de realismo político".

Puig, en una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha señalado en ese sentido que la negativa actual de ERC para que se puede formar Gobierno "debe ser movible" y asimismo ha afirmado que la sentencia de los ERE que se conoce este martes "no influirá para nada" en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

El 'president' ha lamentado que finalmente no asistiera el president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, a la entrega este lunes de las medallas de honor que otorga Foment del Treball, pero ha destacado que el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, señaló que "claramente que hay que condenar la violencia y que no puede ser un independentismo barbarie, sino que hay que respetar el derecho desde luego de los manifestantes pero también de aquellos que no se quieren manifestar".

Al respecto, ha argumentado que "no hay alternativa al diálogo" porque "lo que se están planteando desde otros ámbitos es que se cronifique el enfrentamiento" y ha constatado que esta situación es "muy negativa para Cataluña y para el resto de España y para comunidades como la nuestra".

En ese sentido, ha apuntado, preguntado hasta dónde debe ceder el Gobierno central, que "no se trata de ceder sino de hablar y situar el nuevo tiempo" y "tratar de ayudar entre todos a salir de esta situación".

En esta línea, ha defendido que ERC tiene derecho a plantear el independentismo y "no se trata de que abdiquen de sus ideas, sino de que hagan un ejercicio de realismo político y abrir esta legislatura para que tengamos gobierno y estabilidad". "Se trata de ver qué le va mejor a los ciudadanos no a los partidos", ha recalcado.

Cuestionado por si hay unidad de criterio del PSOE, ha recalcado que el Gobierno "no va a depender de los independentistas" al igual que si se abstiene PP o Cs el Gobierno no dependerá de estos partidos.

"PASARELA A LA NORMALIDAD"

"Lo que se trata es que la aritmética electoral da que en estos momentos el único gobierno fiable y serio es el que ha planteado Sánchez y lo que se trata es que el resto de partidos faciliten, como mínimo, una pasarela a la normalidad porque en caso contrario están proponiendo unas terceras elecciones o una situación absolutamente negativa para el gobierno de España", ha señalado.

Asimismo, ha afirmado que la sentencia de los ERE, que se conoce este martes, no va a "influir para nada" en las negociaciones. "Nosotros respetamos siempre y lo vamos a hacer siempre las decisiones judiciales y esto forma parte de la normalidad institucional", ha apostillado.