Puig insiste en la necesidad de una financiación que acabe con las "asimetrías" y critica el 'dumping' fiscal

Así se ha pronunciado Puig en declaraciones a los medios al ser preguntado por la rebaja fiscal anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, la 'popular' Cristina Cifuentes, y las críticas del presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, a ese 'dumping' fiscal, que también ha anunciado una rebaja en el impuesto de sucesiones.

"De una vez por todas hay que resolver el tema de la financiación autonómica, porque esa es la cuestión, y acabar con las asimetrías profundas que existen en España, las desigualdades que están provocando por la falta de una financiación justa. A partir de ese momento se puede ver qué políticas de carácter fiscal se pueden adoptar por cada territorio", ha dicho.

Ha incidido en que "lo que no puede haber es 'dumping' fiscal" porque este "contribuye a la falta de cohesión de España y no va a dar ningún resultado positivo para el funcionamiento de las instituciones".

El 'president' ha explicado que la Generalitat en estos momentos no puede bajar impuestos, entre otras cuestiones porque tiene que hacer frente a 44.000 millones de deuda y lo que no va a hacer es "acabar con los servicios públicos", pero no está dispuesta a que se le haga 'dumping' fiscal.

"De una vez por todas el Gobierno tiene la obligación de presentar un modelo de financiación que contemple claramente la suficiencia financiera para que cada gobierno pueda decidir y los ciudadanos puedan juzgarlo".

En la Comunitat, ha agregado, la presión fiscal está "en la media" de España y, además, "ha devuelto la progresividad al sistema" porque antes en IRPF era la región en la que el segmento de personas con más recursos tenía una fiscalidad más baja y viceversa.

Ahora, ha hecho hincapié en que eso ha cambiado y la fiscalidad es progresiva y apuesta por que "aquellos que más tienen más paguen y los que menos tienen menos aporten". "Es lo lógico, es lo razonable, es lo progresista y nosotros estamos ahí", ha remarcado Puig.