Puig asegura que la investidura no depende solo de ERC y que "no habrá acuerdos fuera de la Constitución"

El también secretario general de los socialistas valencianos ha realizado estas declaraciones en la Cumbre del Clima que se celebra estos días en Madrid al ser preguntado por los medios por su opinión sobre que la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "dependa de un partido independentista".

Al respecto, Puig ha aseverado que "no depende solo de un partido independentista, depende de muchos partidos". "No se trata de facilitar un programa de gobierno, sino de que se facilite la existencia de un gobierno y se le ha pedido a todos los partidos del arco parlamentario pero algunos de la derecha española dijeron desde el principio que no", ha hecho notar. "¿Qué se quiere? --se ha preguntado-- ¿Que haya terceras elecciones? Yo creo que eso no es razonable".

Puig ha incidido en que "no se le pide a ERC que acepte un programa de gobierno, sino que se empiece a desbloquear la situación" y que otras formaciones "no han querido".

En este punto, el 'president' ha remarcado que "no se va a producir ningún acuerdo que esté fuera del marco legal, del funcionamiento democrático o de la Constitución". "Cada partido, cada grupo parlamentario tiene que tomar decisiones pensando en el interés general".

Cuando se le ha planteado si él preferiría una 'gran coalición', Puig ha insistido en que "tiene que haber un gobierno y después grandes acuerdos".

"Lo fundamental es que haya gobierno, que te puede gustar o no, pero que haya gobierno y que haya oposición. Es fundamental que las comunidades autónomas tengamos una interlocución y capacidad de trabajar conjuntamente", ha finalizado.