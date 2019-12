Puig sobre la investidura: "Las derechas abandonaron desde el primer momento su obligación de facilitar la gobernanza"

Así se ha pronunciado Puig en atención a los medios este sábado en Valencia, preguntado sobre si ve posible que Pedro Sánchez sea presidente antes de Navidad. "No estoy en las negociaciones y, por tanto, no lo sé. Me gustaría, por supuesto, cuanto antes, mejor. En cualquier caso, todas las negociaciones tienen sus tiempos", ha señalado.

El jefe del ejecutivo valenciano ha incidido en que "las instituciones tienen que funcionar de una vez por todas" y que "tiene que haber gobierno y oposición para que desde las comunidades autónomas tengamos la interlocución que durante muchos meses y casi años no hemos tenido". En esta línea, ha adelantado que esta será la postura que le trasladará a Sánchez dentro de la ronda de conversaciones con los presidentes autonómicos que mantendrá.

Preguntado sobre la "bronca" de este viernes entre los líderes socialistas en Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña --Javier Lambán, Emiliano García Page y Miquel Iceta--, Puig ha señalado que "no cree que haya ninguna bronca". "Cada uno tiene su opinión, y todo el mundo conoce la mía. El gobierno está actuando de manera correcta intentando dar una salida a la situación de bloqueo en España, para la que no hay, por lo que se ve, ninguna otra salida".

"Dentro del marco de la legalidad y la Constitución, como ha sido y será, se puede trabajar, y hay que trabajar con las circunstancias que los ciudadanos han determinado", ha señalado, para añadir que "puede haber un gobierno progresista para atajar aquellos problemas que tiene España".

Así, ha destacado "las noticias que salen ya respecto a lo que puede ser el gobierno" como el aumento del salario mínimo, algo que, a juicio de Puig, son "cuestiones necesarias para la sociedad española", por lo que ha mostrado su "optimismo y esperanza" de que "pronto tengamos un gobierno progresista".