Puig llama a acatar la sentencia pero también a "abrir paso a la política"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que la sentencia del procés hay que acatarla "en su totalidad" pero ha incidido en que "también hay que abrir paso a la política" para solucionar un "problema enquistado" de carácter político y que "tiene que tener claramente una solución política".

Puig, que se ha manifestado en estos términos a preguntas de los periodistas durante la presentación de la segunda edición de la Mostra de Turisme de Comunitat Valenciana, ha exigido al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, "preservar la paz cívica y la convivencia" y "desterrar absolutamente la violencia".

"Es fundamental la convivencia y la convivencia no es posible con violencia. La violencia hay que desterrarla absolutamente y todos los responsables políticos tenemos como primera obligación, preservar la paz cívica, la convivencia y eso es lo que exijo al presidente de la Generalitat de Cataluña y a todos los actores políticos", ha señalado.

A su juicio, "hay que desterrar absolutamente la violencia y no puede tener ningún apoyo, ni puede hablarse de un debate sobre si hay infiltrados o no los hay. Hay que acabar con la violencia y no puede haber equidistancia con la violencia".

"Es obvio que hay una sentencia y las sentencias hay que acatarlas en su totalidad", ha apuntado, aunque ha resaltado que "tampoco se puede hacer una lectura interesada por algunos sectores de lo que ha sido la sentencia".

"A partir de una sentencia, que hay que cumplir, también hay que abrir el paso a la política. Una política para ir solucionando un problema que se ha enquistado lamentablemente, que tiene unas raíces claramente políticas y que tiene que tener una solución claramente política", ha añadido.

Según Puig, esa solución debe estar "dentro de la ley, dentro de la Constitución y dentro del Estatuto", aunque ha insistido en que "hay que hablar y dialogar porque sin diálogo no hay democracia".

Ha lamentado asimismo que los altercados en Cataluña afectan a los valencianos tanto desde el punto de vista político "por lo que representa en el conjunto de España", como desde el económico.

"La relación económica entre la Comunitat Valenciana y Cataluña es muy importante. Es la comunidad autónoma a la que más le compramos y a la que más le vendemos y por tanto, hay una relación permanente", ha resaltado.

También ha hecho hincapié en que por el Corredor Mediterráneo "pasan el 50 % de todas las exportaciones de España, por tanto, cualquier corte de la autopista o autovía hace mucho daño y nos genera problemas en los distintos mercados europeos".

"Hace falta mantener abierta la autovía y las comunicaciones porque si no se colapsa una parte fundamental de nuestra economía", ha advertido, a la par que ha apuntado que "los transportistas valencianos, como otros actores económicos, tienen todo el apoyo de la Generalitat.