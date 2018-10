Puig pedirá a Sánchez del 10 al 11 % de las inversiones en Presupuestos 2019

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reclamará mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibir en los presupuestos de 2019 entre el 10 y el 11 por ciento de las inversiones.

En declaraciones a los periodistas en Benidorm, donde ha asistido a una jornada sobre el Trabajo Decente organizado por UGT, el president valenciano se ha referido a la reunión prevista para mañana con el jefe del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa, y ha señalado que a medio plazo "la respuesta" a la actual infrafinanciación es sustituir el modelo, "pero a corto son medidas transitorias hasta que llegue el cambio".

"Yo voy a proponerle que en los presupuestos 2019 tenga en cuenta la Comunitat Valenciana y que la inversión esté en torno al 10-11 por ciento, que es nuestra población", ha dicho antes de señalar sobre la deuda que se deben buscar "herramientas para que el autogobierno sea efectivo".

De esta manera, ha argumentado, se precisa de "una respuesta" frente a los 46.000 millones de deuda de la Comunitat ya que esta cuantía impide tener "capacidad para dar cobertura a nuestras competencias".

Puig ha puesto de manifiesto que defiende "un modelo de financiación no estrictamente valenciano" sino en el que "todos en España tengan igualdad", y ha proseguido que actualmente "hay un problema porque no existe igualdad entre los ciudadanos a la hora de percibir servicios públicos por no haber una financiación adecuada".

"Está explicitado que la valenciana es la peor financiada de España", ha recalcado el president.