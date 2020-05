Puig, "dolido", rechaza los enfrentamientos pero exige transparencia en los criterios

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha mostrado este lunes "dolido" por la falta de criterios o de transparencia a la hora de establecer los parámetros para pasar de fase, pero ha dicho no querer "ningún tipo de enfrentamiento en una situación que es muy compleja".

En declaraciones a varias emisoras de radio recogidas por Efe, Puig confía en que la Comunitat pueda pasar a la fase 1 la próxima semana, pues cree que este territorio ya cumplía la semana pasada todos los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad, y los epidemiólogos valencianos hicieron "un informe serio y riguroso" que avalaba ese paso.

Ha criticado que posteriormente se les dijera que se había valorado también el número de las pruebas hechas a personas sospechosas de tener coronavirus, algo que el ministerio exigía que se hiciera a partir de este lunes, y así se está haciendo en la Comunitat Valenciana.

Puig ha reprochado que nada de esto se les haya trasladado por escrito, con lo que, a su juicio, es "muy difícil poder contrastar o dar una opinión", y ha pedido que todas estas cuestiones se "parametricen y se diga cómo se tienen que hacer" para evitar confusiones en futuras fases.

"Lo único que pido es que el Gobierno de España diga claramente cuáles son los indicadores para pasar de fase, pero en esta y en todas" las fases, ha manifestado Puig, quien comprende que la situación es "muy cambiante y muy difícil de manejar".

Ha asegurado que siempre ha defendido la unidad de acción frente a la pandemia y que el ministerio sea el que lidere este asunto, pero también cree que debe haber "equidad, transparencia y sobre todo, que los ciudadanos puedan entender por qué se pasa de una fase a otra y en qué condiciones".

"No se trata de confrontar sino de defender una posición que tiene que ver con la racionalidad, con la ciencia", ha destacado el president, quien ha reconocido que "nadie tiene un recetario" y, por ello, cree que "cuanta menos discrecionalidad haya, mejor".

Puig ha asegurado que en esta autonomía no están "locos" y si las autoridades sanitarias, los epidemiólogos y los científicos valencianos le hubieran dicho que la Comunitat no está en condiciones, "pues no estamos en condiciones y no pasa nada. Que esto no es una carrera alocada", ha dicho.

"Se trata no de un enfrentamiento, sino de hacer las cosas bien. Que se nos diga por escrito qué es lo que hay que hacer. No quiero sobredimensionar esta cuestión, sino saber a qué atenernos en esta transición compleja", ha planteado.

El president de la Generalitat espera que sus críticas no se entiendan como una falta de lealtad al Gobierno o al país, pues no lo son, pero ha señalado que su lealtad y responsabilidad fundamental es ser presidente de todos los valencianos.

Ha dicho no haber hablado personalmente con Pedro Sánchez, pero considera que esto "no es una cuestión que afecte directamente al presidente del Gobierno sino al ministro de Sanidad y a los técnicos".

"Seguro que -las decisiones sobre el paso de fase- se han tomado de manera honesta pero no las comparto y quiero que se expliquen. No veo ninguna intencionalidad política. No me cabe la menor duda" de que se han tomado "en defensa del interés general", ha defendido Puig.