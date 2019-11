Puig responde a Page: "No se trata de depender de nadie, sino de que el Gobierno que más suma eche a andar"

"No se trata de depender del independentismo, como no se trataría de depender del PP o de Cs, se trata de que este gobierno que es el que más suma, y el único posible, eche a andar. No se trata de depender de nadie", ha señalado Ximo Puig en declaraciones a La Sexta, recogida por Europa Press. A su juicio, este es el "planteamiento correcto" para valorar la situación que afronta el gobierno de coalición.

En declaraciones a El Mundo, García-Page ha defendido las últimas horas que el Gobierno de España "no puede depender de los independentistas", al respecto de los apoyos que necesita Sánchez para sacar adelante la investidura.

De su lado, Ximo Puig se ha mostrado a favor del acuerdo alcanzado por socialistas y 'morados': "Es lo que había que hacer y había que hacerlo rápidamente, no se podía continuar especulando más tiempo".

Con respecto a la investidura, ha dicho que "tiene que salir adelante". "Debe ser factible no se puede hacer que todo el mundo mire a otra parte", ha indicado, asegurando que partidos como ERC deben sentirse "concernidos" con el pacto. "Se trata de propiciar que se ponga en marcha la legislatura", ha añadido.