Puig cree "muy loable" que la sociedad civil vaya a Madrid a decir que "no nos resignaremos" a una financiación injusta

Puig, tras presentar en el Palau de la Generalitat las ayudas al copago de tratamientos farmacológicos para personas desempleadas, se ha referido así al manifiesto que entregará este martes la Plataforma por una Financiación Justa al Ministerio de Hacienda sobre la reforma del sistema de financiación autonómico.

En ese sentido, ha considerado que es "muy positivo" que estén en Madrid "defendiendo nuestra posición y explicado a los grupos parlamentarios y a todos los que le quieran oír que no queremos ningún privilegio sino acabar con los privilegios".

"Lo que queremos simplemente es que de una vez por todas la Comunitat Valenciana tenga las mismas posibilidades que los demás porque eso significaría miles de puesto de trabajo", ha recalcado. De hecho, ha mantenido que "con la financiación adecuada y con la inversión que nos pertenece estaríamos creciendo al 4 por ciento y significaría miles de puesto de trabajo".

Por ello, ha insistido en que es hora ya de "pasar de las palabras a los hechos". "A mí no me sirve ninguna palabra, me sirve la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que el Gobierno presente su propuesta", ha apuntado.

En ese sentido, ha comentado que "ahora se está diciendo que se va a reactivar tras la reunión mantenida con algunos presidentes autonómicos" y ha recordado que con él ya la tuvo "hace muchos meses". "El problema no se trata de más reuniones bilaterales sino que el Gobierno ponga ya su propuesta encima de la mesa ya que el Consell ya la puso hace más de un año", ha apuntado.

Además, ha señalado que la mayoría de Las Corts y la sociedad valenciana tiene una propuesta que "garantiza la igualdad entre ciudadanos y la singularidad entre territorios y la equidad". "Eso es lo que hemos presentado para toda España no solo para nosotros", ha apuntado.

Por ello, ha recalcado que lo que se trata ahora es "de dar un paso hacia delante y cumplir la palabra dada" por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque "desgraciadamente la ha incumplido".