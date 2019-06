Puigdemont carga contra el presidente del Gobierno por "cerrar la puerta" a Torra y le reta a hablar con Jordi Sànchez

Así lo ha señalado el expresidente fugado en Bélgica durante la videoconferencia que ha protagonizado para presentar su libro 'La crisis catalana', cuando se la ha preguntado si él querría ser el interlocutor del presidente del gobierno en funciones para negociar su investidura.

A su juicio, resulta "bastante contradictorio" que Sánchez esté buscando apoyos para ser proclamado jefe del Ejecutivo y no "se canse" de hablar de diálogo, pero haya contestado con un 'no' a una petición del "representante ordinario del Estado en Cataluña" quien, ha recalcado, no le ha propuesto "nada fuera de la Constitución" ni del "deber que tiene como gobernante".

Además, Puigdemont ha comentado que si el líder del PSOE quiere saber qué posición defenderá Junts en el Congreso debe hablar con el cabeza de lista de esta formación por Barcelona, Jordi Sànchez, que está en prisión preventiva por el 'procés' y tiene suspendidas sus funciones como diputado.

TIENE LA PUERTAS ABIERTAS

Tras aclarar que no ha habido ningún intento por parte de Sánchez para ponerse en contacto con él y subrayar que la puerta de su casa en Waterloo está abierta para todo el que quiera intercambiar impresiones, Puigdemont ha querido dejar claro que, en cualquier caso, el interlocutor para este asunto no es él sino el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana.

"Es a él a quien debe dirigirse Pedro Sánchez para saber cuál va a ser la postura de Junts en el Congreso", ha puntualizado, incidiendo en que espera que "respeten" al diputado de Junts el derecho a hablar con el aspirante a la investidura.

El exmandatario catalán ha añadido que tiene "muchas ganas de escuchar" qué mensaje va a enviar Sánchez en el Pleno de investidura para recabar el apoyo para ser presidente, habida cuenta de que suele "hacer y decir cosas muy contradictorias".

Una de las cosas que, desde su punto de vista, deberá aclarar el candidato es si más allá de sus "eslóganes" y sus apelaciones "abstractas al diálogo" tiene "una agenda política para España y Cataluña". "No sabemos qué Sánchez nos vamos a encontrar", ha admitido.

MEJOR DE PRÍNCIPE QUE DE REY

Puigdemont también ha defendido la decisión de Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull de no renunciar a sus actas de diputados pese a que, si Junts se coloca en el 'no', eso hará bajar el número votos en contra de la investidura de Sánchez. "Sería una aberración pedir sus actas a personas que acaban de ser elegidas. Quien quiera sacar provecho de una situación anómala es que no defiende la democracia", ha deslizado.

Por último, se ha referido al mensaje que envió a Felipe VI a través de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, en el sentido de que le gustaba más como Príncipe de Girona que como Rey de España, un comentario al que el jefe del Estado respondió destacando que prefería a Puigdemont como alcalde de esa localidad que como 'president'.

"Fui más feliz como alcalde por razones obvias", ha contestado el eurodiputado electo, ante de incidir en que ve diferencias entre el Felipe Rey y el Príncipe de Girona y en volver a recriminarle su discurso del 3 de octubre de 2017. "Ese día abdicó en directo de los catalanes y el sabe que debe corregirlo aunque continúa siendo el Rey del 'a por ellos' y no el Príncipe de Girona que hacía sus discursos en catalán".