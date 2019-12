Puigdemont: "Hoy más que nunca en el mundo se reconoce la lucha de Cataluña"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este viernes que "hoy, más que nunca, en todos los rincones del mundo se reconoce la lucha de Cataluña por su libertad" después de que, con el exconseller Toni Comín, haya podido entrar en el edificio del Parlamento Europeo y recoger su acreditación.

"Dos años después no nos han podido tumbar, no nos han podido callar y no han evitado que el mundo sepa qué está pasando en Catalunya", ha recalcado en el acto de presentación de la fase declarativa de los 'Consells Locals per la República' en Sant Celoni (Barcelona), en el que también ha intervenido Comín y los exconsellers Lluís Puig y Clara Ponsatí.

Según Puigdemont, si han podido entrar en el Parlamento Europeo es porque los catalanes no les han fallado ni les han dejado solos, y el año 2020 cree que es el momento en que despegue el trabajo que han llevado a cabo desde el exilio desde el Consell per la República.

"No tenemos objetivo más importante que el reconocimiento internacional de la república catalana", ha destacado Puigdemont, que ha reivindicado que el papel del exilio ha sido fundamental porque, en su opinión, les ha permitido dar la cara, hacerse escuchar y convertirlo en una herramienta de lucha y combate político.

"'Visca Catalunya Lliure' y hasta muy pronto", ha exclamado el expresidente de la Generalitat para despedirse de los presentes en el acto.

MADRID "EN PÁNICO"

Para Comín, en Madrid han entrado "en pánico, están horrorizados y algunos están al borde de un ataque de nervios, pero esta gente cuando entran en pánico hacen cosas muy raras", pero considera que en el ámbito internacional han dado paso histórico tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

"Ojalá todas las semanas de nuestro combate por la república fueran como esta. Hoy la república está mucho más cerca que ayer", ha recalcado el exconseller.