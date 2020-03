Puigdemont, sobre Junqueras: "No es libertad ni un privilegio. Es un derecho"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se ha referido este martes a la salida de prisión del líder de ERC, Oriol Junqueras, en virtud de la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario: "No es la libertad y no es ningún privilegio. Es un derecho".

Junqueras ha salido este martes por primera vez de prisión para ejercer de docente en la Universidad de Vic, después de que la cárcel de Lledoners le autorizara a abandonar la cárcel tres veces por semana para trabajar.

Condenado a 13 años de prisión por sedición, Junqueras ha salido a las 11.08 horas de esta mañana del centro penitenciario de Lledoners, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite flexibilizar el segundo grado en que lo clasificó la Generalitat.

Desde Twitter, Puigdemont le ha expresado su apoyo: "Mucha fuerza y un abrazo bien grande en estas primeras horas de salida de la cárcel. No es la libertad y no es ningún privilegio. Es un derecho, que no hace más justa una condena impropia de un Estado de Derecho".